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日職／新投教桑田真澄下馬威！ 巨人小將春訓就熱投117球
隨著賽季即將展開，各隊也積極備戰春訓，巨人休賽季也聘請傳奇桑田真澄接掌投手教練一職，而陣中2020年選秀第一指名平內龍太也展現強大企圖心，在牛棚力投117球，力求開季一軍位置。
平內龍太今日熱投117球，其中不乏縱向及橫向滑球、二縫線速球及其他變化球，平內龍太表示，「我的目標是適應一軍的投手丘，我著重在這一點上。」
同樣備受巨人期待的王牌候選人戶鄉翔征也對平內龍太讚不絕口，「我很清楚他的實力，我們同屬於年輕時代，所以我希望能在這種情況下彼此競爭，他的直球很棒，球質看起來很好，他是一個強大的對手。」
而平內龍太也不滿足於此，透露將會嘗試增加武器球，「隨著自己愈來愈成熟，我正在考慮增加球種，讓教練團看到我在春訓的表現，爭取開幕戰輪值位置。」
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