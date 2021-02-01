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中職／新球季倒數40天 洪一中領軍千勝倒數

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
洪一中領軍千勝倒數。 中央社
洪一中領軍千勝倒數。 中央社

中職新球季將於3月13日在台南球場開打，由衛冕冠軍的統一獅隊迎戰中信兄弟隊，這是中職第32個球季，照例又有許多重大紀錄將會出爐，富邦悍將隊總教練領軍千勝紀錄倒數，預料下半季有機會成為史上首位達到這項里程碑的教頭。

國內職棒歷經31季，能在兩聯盟（包括台灣大聯盟）完成領軍700勝的總教練只有洪一中、徐生明（715勝排名第二），另有9人達到200勝以上。

洪一中2004年起在La new熊、Lamigo桃猿隊領軍15個球季，一共奪下884勝，抱回7座總冠軍，去年轉戰悍將再獲54勝，目前累積938勝，如果沒有意外，今年可望突破千勝門檻。

悍將去年戰績54勝1和65敗，年度排名墊底，也是洪一中領軍生涯第五次單季勝率未達5成紀錄，但擔任教頭16季的平均勝率仍有5成45，目前領軍1750場、938勝、782敗都是中職最高紀錄。

悍將從2017年起接手義大犀牛隊，從未拿過季冠軍，球團高層今年全力補強戰力，尤其洋投陣容砸下重金，洪一中只要再拿62勝，就可達到歷史性的第一千勝，新球季達陣應該沒有太大問題。

洪一中 中職 富邦悍將

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