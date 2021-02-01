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中職／龍隊公布教練團分工 黃煚隆擔任二軍教頭

聯合報 / 記者陳宛晶／斗六即時報導
味全龍隊今天公布完整一、二軍教練團名單。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天公布完整一、二軍教練團名單。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天舉行春訓開訓典禮，也公布教練團分工狀況，元老龍將黃煚隆擔任二軍總教練，隊長則由林旺衛續任，球團與球隊的119名成員也在下午的內部感恩辭歲活動中，獲得創辦人魏應充親筆以隸書一一寫下的「龍」字小卡，以示期許。

創辦人魏應充出席開訓儀式，為球員打氣，上午在許願卡寫上「龍騰四海」，期勉球隊一展身手，下午也贈送他以隸書親筆寫下的119張「龍」字小卡，期許每位成員在自己的崗位盡一份力，讓味全龍成為最具公益精神的職棒標竿隊伍。

最近加入球隊的18位新人（季中選秀11人、擴編4人、季末1人、自主2人），除了董秉軒服役中，其餘17人今天在開訓典禮中亮相，揮毫寫下與「龍」有關的成語，希望能展現龍的精神。

球隊今天也宣布教練團一、二軍分工，一軍由總教練葉君璋領軍，首席教練為經驗豐富的陳志偉，二軍總教練則由黃煚隆擔任，林瑋恩則擔任首席教練暨內野教練，另外美籍教練尼爾托則擔任二軍技術總監，繼續指導年輕球員自主訓練。

葉總表示，黃煚隆是隊上最資深的第一代龍將，不僅經驗豐富，也希望他能將味全龍好的精神、文化及技術傳承給年輕一輩。

今天還進行體適能測試，大部分球員都從1月開始參與體能訓練，也有球員於休季期間不間斷自主訓練，開訓體測是為了檢視所有球員的訓練成果，並長期追縱所有球員的身體狀況。

今日體測後，球團也隨即公布球員的指標選手，球隊最速男、敏捷男都是李凱威，爆發力男為徐若熙。

【一軍教練團】

總教練    葉君璋

首席教練  陳志偉

打擊教練  PHILLIP CLARK

打擊教練  張泰山

內野教練  高須洋介

內野教練  林宗男

外野兼跑壘教練 張建銘

投手教練  GREG HIBBARD

投手教練  郭勝安

體能教練  邱世杰

 

【二軍教練團】

技術總監  THOMAS NIETO

總教練  黃煚隆

二軍首席教練兼內野教練  林瑋恩

打擊教練  吳宗峻

打擊助理教練  蘇柏豪

投手教練  蕭一傑

投手教練  張立帆

投手助理教練  黃亦志

體能教練  彭立堯

味全龍隊今天公布完整一、二軍教練團名單。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天公布完整一、二軍教練團名單。圖／味全龍隊提供

味全龍 林瑋恩 葉君璋

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