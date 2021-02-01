聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／味全龍洋將譯名確定 伍鐸沿用、有人叫鋼龍
味全龍隊今年找齊5名洋將，準備投入一軍賽事，球團也確定洋將譯名，Drew Gagnon取名「鋼龍」，Jake Brigham取名「布里悍」，洋砲Rosell Herrera則是「赫雷拉」，回鍋洋將伍鐸則是沿用。
龍隊今年投入一軍賽事，可註冊5名洋將、一軍登錄4人，率先抵台的伍鐸、田澤純一將在3日、4日出關，另外3人也會在本周抵台。
洋將備戰能否趕上開季？總教練葉君璋表示，「我想他們都有在持續訓練，要趕上比賽不是問題，但可能球數上要更加小心。」
葉總提到，田澤純一經驗豐富，教練團目前將他設定在牛棚，伍鐸則因為對台灣打者熟悉，因此可彈性應用，可能從中繼角色起步，增添球隊安心感，另外兩位洋投則擔任先發。
至於洋打者赫雷拉，葉總表示，他是內、外野兼修的工具人，目前尚未決定位置，要等他實際報到後，視調整狀況而定。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言