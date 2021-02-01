中職／味全龍洋將譯名確定 伍鐸沿用、有人叫鋼龍

味全龍隊今年找齊5名洋將，準備投入一軍賽事，球團也確定洋將譯名，Drew Gagnon取名「鋼龍」，Jake Brigham取名「布里悍」，洋砲Rosell Herrera則是「赫雷拉」，回鍋洋將伍鐸則是沿用。

龍隊今年投入一軍賽事，可註冊5名洋將、一軍登錄4人，率先抵台的伍鐸、田澤純一將在3日、4日出關，另外3人也會在本周抵台。

洋將備戰能否趕上開季？總教練葉君璋表示，「我想他們都有在持續訓練，要趕上比賽不是問題，但可能球數上要更加小心。」

葉總提到，田澤純一經驗豐富，教練團目前將他設定在牛棚，伍鐸則因為對台灣打者熟悉，因此可彈性應用，可能從中繼角色起步，增添球隊安心感，另外兩位洋投則擔任先發。

至於洋打者赫雷拉，葉總表示，他是內、外野兼修的工具人，目前尚未決定位置，要等他實際報到後，視調整狀況而定。