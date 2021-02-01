棒球／無辜遭捲入搶案？昔日甲子園冠軍隊長淪為強盜犯

根據日媒《Friday Digital》報導，前花咲德榮棒球隊隊長千丸剛在去年參與一場強盜傷人案，而他也在日前當庭認罪，但千丸剛也聲稱，自己是無辜被捲入搶案而遭到逮捕。

2017年夏季甲子園冠軍賽上，來自琦玉縣的花咲德榮擊敗高校拿下冠軍，千丸剛便是球隊主將兼任隊長，陣中的王牌投手清水達也隨後加入日職中日龍。

事發於2019年4月下旬，千丸剛一行人鎖定一家民宅，並用類似鐵棒的物體打傷男屋主，但在屋主妻子大聲呼救之下，嫌犯們不僅沒有得逞，還遭警方以強盜致人受傷罪名送辦。

千丸剛在庭上聲稱，有朋友介紹他搬運的工作，而無辜捲入這場搶案，而當他意識到不對勁時，卻遭到其他同行友人威脅，「我當時嚇得身體都動不了了，我甚至不記得她(女屋主)有尖叫。」

千丸剛遭到逮捕的消息也震撼日本高中棒球界，而時任花咲德榮監督岩井隆也對昔日子弟兵犯案感到相當訝異，甲子園主將卻淪為強盜犯，令人不勝唏噓。