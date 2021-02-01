中職／整修兩球場已砸9位數 龍隊預告天母變很美

味全龍隊重返中職，今年在一軍的主場賽事主要使用斗六、天母球場，砸了不少錢投入整修兩座球場，代理領隊任中傑預告天母球場變得超美，請球迷拭目以待，「兩座球場整修投資真的不得了，不能說花了多少錢，但可以說九位數。」

龍隊的球季首戰將在3月14日出戰統一獅隊，主場開幕戰則是3月26日與富邦悍將隊展開的3連戰，場地選定天母球場。

任中傑表示，天母球場的外觀已經漆上紅、白色，大廳包柱球員形象、內嵌燈光，他大讚：「很美！」他透露，天母、斗六球場的整修已經投入九位數。

龍隊去年在二軍整季，球員沒有調薪問題，任中傑表示，球員會依二軍表現調整二軍薪水，若升上一軍就是月薪10萬起跳，而像劉基鴻當初合約中就有升上一軍月薪12月，就是依照合約走。

任中傑笑說，球隊今年沒有談薪問題，「真正頭痛就是今年年底了，所有數據都出來了。」