中職／葉總點名非常成熟 吳東融當學弟的內野小老師

吳東融因擴編選秀轉披味全龍隊球衣，今天在開訓儀式上寫下的新球季心願就很直白，寫下「年底加薪」，他笑說：「這是大家的願望」。

吳東融狹著去年最佳二壘手頭銜加入龍隊，球隊期望他扛起內野指揮官的角色，春訓期間也已經成為內野學弟們的小老師，總教練葉君璋直指，「吳東融已經是非常成熟的球員，只要身體健康，一定會在一軍。」

談到在春訓期間給學弟們的指導，吳東融表示，「我覺得棒球本來就是團隊，需要一定的默契在，包括隊友和補位、內野和外野之間，都是需要溝通的，不是做完就結束，在練習還是要知道搭配的是誰，我覺得這是一軍比賽，用喊聲聽不到，慢慢要把這些觀念給他們，互相配合默契要在，比賽才不會聽不到產生失誤。」

吳東融對龍隊球員的初印象，他說：「他們都還很年輕，身體素質都比我們好。」他點出新秀容易碰上的問題，「當在一軍碰上低潮或心理調適不過來時候，要如何突破比較重要，心理問題會比技術問題還要多。」

吳東融1月初在第一梯次重訓營第一次加入龍隊訓練，好友曾陶鎔隨後也在第二梯次加入，兩人跟緊緊，吳東融說：「他隨時在我旁邊，找我去吃飯，告訴我接下來要做什麼，剛開始來比較陌生，曾陶鎔有給我很多提醒。」

龍隊開訓儀式安排球員寫下新球季目標，新秀還要加寫春聯，吳東融分別寫下「年底加薪」和「和樂龍融」，與曾陶鎔的好交情直接曬給大家看。

吳東融得知轉隊當天，王維中也有留言給他，兩人因為同屆從小就常常比賽碰到，他笑說因為投手、野手分開練，還沒有太多時間相處，但預期接下來可能也會被他鬧，「他比詹欸（詹子賢）還皮吧！」