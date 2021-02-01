中職／天母人工草皮是挑戰 葉總：說不定兄弟更適應

味全龍隊今年主場之一將進駐天母球場，球場從天然草皮改鋪人工草皮，將是中職史上第一次進行人工草皮球場賽事，總教練葉君璋坦言，天母的人工草皮是他「沒比過、也沒看過」，「我覺得會是一個挑戰」。

天母球場鋪設人工草皮，但和以往人工草皮的彈跳較快印象不同，被問到天母人工草皮的第二個彈跳會變慢，葉總先露出滿臉問號回應：「變慢？」再補上一槍，「是變很慢吧！」

葉君璋表示，「確實和我預估的人工草皮不同，我沒有在這樣的草皮比過、也沒看過，我覺得會是一個挑戰，反而聽說兄弟園區的內野場地類似這種，可能他們適應會比我們還好。」

天母球場內部仍在施工，將在進度告一段落後，安排各隊進行測試賽，葉總表示，「大約會在3月初，還要看北市府那邊的協調，最確定是11日和12日一定會有比賽，但在那之前的日期也確定會有比賽，若球場進度OK就會比較早。」