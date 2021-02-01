快訊

影／巨大火球深夜劃破阿里山天際 火流星「大又持久」

直播／境外+1！男從日本入境「採檢第8次確診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／天母人工草皮是挑戰 葉總：說不定兄弟更適應

聯合報 / 記者陳宛晶／斗六即時報導
味全龍隊今天舉辦開訓儀式。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊今天舉辦開訓儀式。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊今年主場之一將進駐天母球場，球場從天然草皮改鋪人工草皮，將是中職史上第一次進行人工草皮球場賽事，總教練葉君璋坦言，天母的人工草皮是他「沒比過、也沒看過」，「我覺得會是一個挑戰」。

天母球場鋪設人工草皮，但和以往人工草皮的彈跳較快印象不同，被問到天母人工草皮的第二個彈跳會變慢，葉總先露出滿臉問號回應：「變慢？」再補上一槍，「是變很慢吧！」

葉君璋表示，「確實和我預估的人工草皮不同，我沒有在這樣的草皮比過、也沒看過，我覺得會是一個挑戰，反而聽說兄弟園區的內野場地類似這種，可能他們適應會比我們還好。」

天母球場內部仍在施工，將在進度告一段落後，安排各隊進行測試賽，葉總表示，「大約會在3月初，還要看北市府那邊的協調，最確定是11日和12日一定會有比賽，但在那之前的日期也確定會有比賽，若球場進度OK就會比較早。」

葉君璋 中職 味全龍

延伸閱讀

中職／首度以先發投入春訓 羅嘉仁最想對決悍將雙星

中職／王維中扛龍隊歷史性首戰先發？ 葉總：90%

中職／吳東融轉隊效應 兄弟、味全都傷腦筋

中職／龍隊今開訓 5洋將本周全到

相關新聞

中職／葉總點名非常成熟 吳東融當學弟的內野小老師

吳東融因擴編選秀轉披味全龍隊球衣，今天在開訓儀式上寫下的新球季心願就很直白，寫下「年底加薪」，他笑說：「這是大家的願望」...

中職／龍隊一軍首季拚勝率4成5 葉總：踮腳尖有機會

味全龍隊今天在斗六球場開訓，新球季不再於二軍累積經驗值，而是要升上一軍「打怪」，總教練葉君璋表示，「不是現在才有壓力，在...

中職／首度以先發投入春訓 羅嘉仁最想對決悍將雙星

味全龍隊先發輪值2席交給洋將，至少有2席要交給本土投手，除了王維中外，徐若熙、郭郁政、羅嘉仁、曾柏融都被總教練葉君璋點名...

中職／王維中扛龍隊歷史性首戰先發？ 葉總：90%

中職32年迎接史上首見的5隊賽季，味全龍隊今年升上一軍，球季首戰為3月14日出戰總冠軍統一獅隊，主場開幕戰則為3月26日...

中職／新球季目標 王維中：在我面前就沒人帥得起來

味全龍隊今天舉辦開訓儀式，球員在典禮前先寫下新球季目標，狀元郎王維中的心願和別人很不一樣，他寫下「在我面前就沒人帥得起來...

日職／田中將大年薪9億破紀錄 火腿主砲中田翔：分我2億吧...

田中將大日前以高達9億年薪，鳳還巢回到日職樂天老東家，讓老對手日本火腿當家第四棒中田翔羨慕表示，「分我2億吧...」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。