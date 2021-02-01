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中職／首度以先發投入春訓 羅嘉仁最想對決悍將雙星

聯合報 / 記者陳宛晶／斗六即時報導
味全龍隊投手羅嘉仁。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊投手羅嘉仁。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊先發輪值2席交給洋將，至少有2席要交給本土投手，除了王維中外，徐若熙、郭郁政、羅嘉仁、曾柏融都被總教練葉君璋點名有機會。羅嘉仁生涯首度在春訓以先發調整，他抱著「不懂就問」的心態多問、多學，他坦言期待搶下先發一席，最想對決前隊友、富邦悍將林哲瑄、高國輝。

羅嘉仁去年在二軍的最後6場出賽，就是先發登板，今年春訓持續做為先發調整，儘管曾在中職一軍先發過，但在春訓就以先發投手定位調整，還是他生涯頭一遭。

羅嘉仁透露，對於春訓以先發調整感到陌生，但他會和教練蕭一傑、張立帆、郭勝安請教，「也會請教維中，他最近比較認真回答我。」至於都學了些什麼，他笑說：「秘密，不能透露太多。」

他對搶下先發一席有期待，「對啊，很期待，但就盡力調整到最好，不行就回牛棚。」過往效力義大犀牛、富邦悍將隊，現在來到龍隊，他點名最想對決林哲瑄、高國輝，「我滿期待對到他們，畢竟太熟了，他們會想辦法打敗我，我也會想辦法打敗他們。」

34歲的羅嘉仁，為全隊最資深球員，他在去年感受到很嚴重的代溝，「連是在哈囉都聽不懂。」他笑說球隊太年輕，動不動就小自己10歲以上，「我是全隊最舊球員。」

羅嘉仁 富邦悍將 林哲瑄

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