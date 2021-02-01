中職／新球季目標 王維中：在我面前就沒人帥得起來

味全龍隊今天舉辦開訓儀式，球員在典禮前先寫下新球季目標，狀元郎王維中的心願和別人很不一樣，他寫下「在我面前就沒人帥得起來」，無厘頭的心願，王維中解釋，「想和別人不一樣，新希望也是，在場上表現好，什麼事都很帥。」

王維中以史上第一位左投狀元的身份披上龍袍，中職「開箱日」備受矚目，他也在積極備戰中，上周已投牛棚，本周要進入實戰投打對決，接下來的自辦比賽也會登場，他說：「一定要，朝開幕戰先發準備。」

對於本季的比賽用球也還在適應中，王維中坦言，「因為拿今年比賽用球，自己還沒把最佳狀態準備好，線比較粗，比較習慣去年的球，還是要去習慣。」

首度參與中職球隊的開訓儀式，王維中坦言有不一樣，他曾體驗過美職、韓職春訓，「韓國也有開訓儀式，還會請法師來祈福，還有擺豬頭，不一樣感覺，還看過有人撒祈福的酒灑在自己的守備位置。」

開訓儀式安排去年入隊的新人寫春聯，上台講出目標，王維中寫下「如龍得雲」，他表示想要寫什麼字想很久，「覺得這個比較適合我」，被問到哪個部分適合，他回答：「這4個字的部分」。