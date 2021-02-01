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中職／王維中扛龍隊歷史性首戰先發？ 葉總：90%

聯合報 / 記者陳宛晶／斗六即時報導
味全龍隊左投王維中。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊左投王維中。記者陳宛晶／攝影

中職32年迎接史上首見的5隊賽季，味全龍隊今年升上一軍，球季首戰為3月14日出戰總冠軍統一獅隊，主場開幕戰則為3月26日在天母球場對上富邦悍將隊，狀元郎王維中有機會擔綱兩場歷史性的首戰先發。

總教練葉君璋坦言，「維中基本上會是開幕戰先發，只要他身體健康的話，90％吧！」他進一步補充，「球季首戰和主場開幕戰都有可能，兩場都有機會。」

王維中對此表示，自己還不知道會在哪場演出中職初登板，但自己一直都在準備，不管是客場先發或主場首戰登板，「把自己準備好最重要。」他效力南韓職棒NC恐龍隊時，就負責過開幕戰先發，「開幕戰對我來說，就是一場先發，但會想要好的開始。」

龍隊今年獲得多1名洋將「優惠」，可註冊5人、一軍登錄4人，由於田澤純一的出賽定位在牛棚，先發輪值「僅」有兩位洋投，這也使得龍隊的本土先發擁有比其他4隊更多的機會。

葉總指出，一軍本土先發會有2到4個，他點名：「王維中、徐若熙、郭郁政、羅嘉仁、曾柏融都不錯。」

王維中 味全龍

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