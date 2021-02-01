中職／龍隊一軍首季拚勝率4成5 葉總：踮腳尖有機會

味全龍隊今天在斗六球場開訓，新球季不再於二軍累積經驗值，而是要升上一軍「打怪」，總教練葉君璋表示，「不是現在才有壓力，在二軍打時，有戰績就有壓力。」率領年輕的龍軍，他設下首季勝率目標希望突破4成5，他笑說：「是墊腳尖有機會拿得到。」

龍隊重返中職，今年就要升上一軍，葉君璋表示，壓力不是現在才有，去年在二軍時，「想說球員這麼新，上面又對球隊很期待，想說怎麼把球隊帶好，現在只是一個感覺、真的要上舞台了的感覺。」

葉總指出與其他4隊的最大落差，會是經驗與力量，「但這兩件事，是沒辦法急。」

他表示，龍隊球員經過一年二軍洗禮，已經成長很多，「今年春訓和去年春訓完全不同，現在就像職業球員，不像過去高中生、大學生的感覺。」

葉君璋透露期待，「我們教練團是還滿期待看到他們在一軍的表現，去年打了200場，都撐了過來，有些選手的抗壓性、比賽的節奏、態度是滿聰明的，不像年輕球員，比方說曾傳昇、李凱威、劉基鴻、朱祥麟啊，投手也是一回來就準備好了，兩天後就投牛棚。」

談到一軍首季的團隊戰績目標，葉君璋指出，「我們有看了最近全世界第一年打職棒的戰績，我希望可以在那些之上，最高好像有到4成5，我們是希望我們勝率可以超過這個數字。」他坦言很難，但既然別人辦得到，他們就拚拚看，「踮腳尖有機會拿得到。」