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日職／田中將大年薪9億破紀錄 火腿主砲中田翔：分我2億吧...

聯合新聞網 / 綜合報導
田中將大日前簽下9億年薪合約，成為日職新紀錄。法新社
田中將大日前簽下9億年薪合約，成為日職新紀錄。法新社

田中將大日前以高達9億年薪，鳳還巢回到日職樂天老東家，讓老對手日本火腿當家第四棒中田翔羨慕表示，「分我2億吧...」

巨人王牌菅野智之旅美夢暫緩後，與老東家簽下年薪8億合約創下紀錄，不久後便遭田中將大超越。

而根據日媒《日刊體育》報導，對戰紀錄處於下風的中田翔坦言，對決田中將大那段苦澀記憶至今仍在腦海徘徊，「我以為他會在大聯盟退休，他要回來怎麼不去央聯呢？」，而中田翔同時也對簽下高達9億年薪的田中感到吃驚，開玩笑表示希望能分他2億日圓。

2010年田中將大與中田翔首度交鋒，中田翔甚至在主場札幌巨蛋轟出陽春彈作為兩人見面禮，但生涯對戰中田翔仍居於下風，54個打數當中只出現10支安打、3分打點，通算打擊率1成85。

而中田翔也表示，若火腿想要贏得自2016年來首座洋聯冠軍，田中所率領的樂天必定是頭號敵人，「我不知道自己能否突破田中，但我們是一支團隊，我們都要努力去戰勝對手。」

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