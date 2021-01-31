韓職／兄弟前洋投米蘭達抵韓 下飛機先找熊合照

去年效力中信兄弟隊的古巴左投米蘭達，新球季未回歸兄弟陣營，選擇加入南韓職棒斗山熊隊，他已在今天飛抵仁川機場，將在完成14天隔離後向球隊報到，今天一下飛機先與球隊巴士外觀上的球隊吉祥物彩繪合照。

米蘭達去年身披兄弟球衣，繳出10勝8敗、防禦率3.80成績不俗，與德保拉、羅傑斯共組兄弟的3位S級洋投豪華陣容，兄弟最終在總冠軍賽差1勝未能奪冠，季外也未盼到3人再次合體，僅CP值最高的投手三冠王德保拉回歸。

米蘭達獲斗山熊挖角，以年薪55萬美元、簽約金15萬美元、10萬美元激勵獎金的條件，轉戰韓職發展，生涯湊齊日職、中職、韓職3大亞洲職棒資歷，成為古巴棒球史上第一人。