中職／吳東融轉隊效應 兄弟、味全都傷腦筋

去年底中職第二次擴編選秀，味全龍挑選中信兄弟主戰二壘手吳東融，新球季由於岳東華腳踝舊傷復發很可能開刀，二壘防區讓兄弟總教練林威助傷透腦筋，王威晨、王勝偉、潘志芳、張志強、陳偉漢都是替代方案，人選未定。

事實上，同樣傷腦筋的還有味全，因為陣中已有優質二壘手李凱威，近年吳東融幾乎都守二壘，新球季味全總教練葉君璋已表明，吳東融要守二壘、也要守游擊，然而，吳東融能勝任游擊防區嗎？

李凱威何許人也？23歲的他出身鼓岩少棒、五福青少棒、高苑青棒、文化大學，為U18世界盃、U23世界盃、世大棒國手，長期為國家培訓隊一員，攻守俱佳，張泰山盛讚李凱威有超齡的成熟表現，很看好他。

2019年中職選秀味全在第二輪就指名選進李凱威，簽約金450萬元，同隊順位只在劉基鴻、徐若熙之後，就可知道球團對他的高度期待。去年李凱威在二軍出賽65場，打擊率0.345，另有7轟、40分打點、15盜，223打數只被三振9次，獲得26次四壞保送，二壘守備率0.974，成績不俗。

比較可惜的是，受限傳球臂力的關係，李凱威只能守二壘，他在高苑、文化都是二壘手，無法守三、游，只要身體保持健康，未來他絕對是味全主戰二壘手不二人選，甚至有機會成為聯盟頂尖二壘手。

李凱威打擊能力相當不錯，但因為傳球的臂力問題，只能守二壘。 中職聯盟提供

問題來了，既然李凱威是味全極力栽培的二壘手，那麼，吳東融該守哪裡？

味全總教練葉君璋初步規劃，游擊手人選包括曾傳昇、朱祥麟，然而，曾傳昇攻擊火力薄弱，守游擊經常出現美技守備，但有時簡單的球卻處理不好，不是很穩定，去年他守游擊出現15次失誤，游擊守備率0.929，才20歲的他，攻守還有很大的成長空間。

朱祥麟長打能力優於曾傳昇，但游擊守備功力差一截，所以葉君璋才會讓朱祥麟兼練一壘，與吳睿勝輪流守一壘，看起來，朱祥麟並非味全游擊手的長期解答。

如果李凱威持續成長，足以扛起先發二壘手重擔，三壘手已有選秀狀元劉基鴻卡位，吳東融移防游擊似乎是不可免的選項。吳東融中職生涯守過77場游擊，其中53場先發，游擊守備率0.948，不過多半是在剛進職棒前兩年守的，2019、2020年他只守游擊24局，幾乎都以二壘手身分登場，拿過二壘手金手套和最佳十人獎。

劉基鴻身為2019年選秀狀元，打擊能力強，也習慣於三壘守備，因此吳東融只能轉向游擊發展。 聯合報系資料照片

業餘時期吳東融是游擊手，進職棒逐漸從游擊轉戰二壘，依現況來看，回到游擊防線勢不可免，可能需要一定時間適應，如果他能勝任游擊守這個位置，並成為球隊內野指揮塔，有助於味全戰力佈局。

吳東融的離隊造成兄弟二壘手接班人選煩惱，也讓味全內野佈局得重新全盤思考，這應該是吳東融當初所意想不到的事情，「東融效應」持續發酵。