日職／未見曙光的疫情 意外造就近年最強星光

菅野智之繞了一圈之決定後續留日本職棒巨人隊已經夠讓日本球迷震驚，沒想到2021年日職更大的驚喜還在後面。已經赴美發展7年的田中將大也閃定返日，回鍋老東家樂天金鷲隊，造成了原本在今年日本職棒雙雙都看不到的兩大天王投手，竟然演變成菅野智之、田中將大兩人合體NPB，星光熠熠。

新冠狀肺炎疫情的擴大，大聯盟新球季仍充滿變數，因而讓原本一心要挑戰MLB的菅野智之入札失敗、「美夢」破碎。田中將大則是一直以續留大聯盟，甚至是續留洋基為目標，也在肺炎疫情影響MLB各球團財政支出下，加上考量家族成員的健康，以及樂天老闆三木谷浩史、球團GM兼總教練石井一久的力邀，毅然決然在高峰時期回到日本職棒。

菅野智因疫情影響而入札失敗、「美夢」破碎，讓中央聯盟戰局重新盤整。 歐新社資料照片

真可說一場停歇未見曙光的新冠狀肺炎疫情，成為日本職棒界的「意外收穫」。

兩大強投的身價王之爭 球季還沒有開打就已經成為焦點

菅野智之在一月中才剛宣布以一紙8億日圓年薪的單年合約續留巨人隊，超越原本前巨人洋砲佩塔基尼（Roberto Petagine）保持已久的最高年薪紀錄。但是沒想到過了大約兩個星期更大咖的選手降臨，田中將大跟樂天簽下9億日圓年薪的2年合約，取代了菅野，躍升為日職史上最高薪球員「9億男」。

田中將大在離開日本前的最後代表作就是2013年日本總冠軍賽打敗巨人隊，為樂天拿下隊史第一座、也是唯一的一座日本一優勝。2012年總冠軍賽打敗日本火腿隊的巨人隊，從2013年對樂天、以及最近兩年對軟銀的總冠軍賽8戰全敗，從這一年敗給樂天起至今再也沒有拿過日本一。

田中將大閃定返日，勢必大幅拉抬樂天戰力，對樂天球迷以及日職球迷是驚喜的禮物，但對軟銀來說是一大威脅。 歐新社資料照片

田中將大與菅野智之過去在日本職棒只有2013年曾短暫交錯一年，這一年的田中例行賽寫下鬼神般的跨季28連勝、單季24勝0敗、防禦率1.27。菅野智之則是經過一年的浪人生涯之後重新投入選秀加盟巨人，新人年投出13勝6敗、防禦率3.12的優異戰績，幫助巨人隊蟬聯央聯優勝。

兩人在2013年總冠軍賽第二戰正面交手（G1:內海哲也對則本昂大），田中將大完投9局只失1分獲得勝投，菅野智之則是5.1局失1分扛下敗戰。第六戰則輪到菅野智之復仇成功，先發7局只失掉2分，打敗了完投9局失4分的田中將大。這也是田中將大當年包括例行賽、季後賽、日本一總冠軍賽唯一的1場敗投。經過8年之後，原本被期待在MLB戰場交鋒的日本兩大強投，意外的將戰場移回他們最熟悉的NPB，有機會在5月25日展開的巨人對樂天交流戰碰頭，令人期待。

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兩人留在NPB 對兩聯盟戰局帶來重大衝擊

目標挑戰連霸的軟銀鷹，原本依照原本的局面，肯定將持續是太平洋聯盟優勝的最大熱門。如今田中將大返日，將可以為樂天組成田中將大、岸孝之、則本昂大、涌井秀章的「四本柱」，通算538勝輪值，勢必將成為軟銀的頭號勁敵。

儘管有日本媒體分析，儘管如此樂天還是有捕手這個弱點沒有解決，加上少了去年24轟的羅梅洛（Stefen Romero），新補進的古巴外野手卡斯提歐（Rusney Castillo）以及內野手狄克森（Brandon Dixon）等洋砲實力未明，打線威力仍舊不敵軟銀，並沒有外界想的樂觀。不過大幅拉抬樂天戰力是不爭的事實，也會讓2021年洋聯戰局變得更加有趣。

另一方面，阪神今年大補強，包括剛舉行完入團記者會的台灣左投陳偉殷，加上從韓職加盟的年度MVP小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）以及斗山熊隊20勝投手阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），最後又以將近2年7億日圓的大型合約續留救援王蘇亞雷斯（Robert Suarez），讓他們一度取代巨人隊成為奪冠呼聲最高的球隊。如今隨著菅野智之續留，巨人又一口氣補進兩名大聯盟級重砲，分別是曾旅韓的一壘手坦姆斯（Eric Thames）以及前藍鳥強打史莫克（Justin Smoak），使得阪神原本打的如意算盤又產生變化。另一方面，也會讓央聯兩大世仇的「巨阪大戰」更添看頭。