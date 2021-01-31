快訊

國防部首公布美軍機動態 偵察機現蹤周邊空域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將洋投傑斯、邦威近日抵台 兩洋投尚等簽證

中央社 / 台北31日電
富邦洋投邦威。 報系資料照
富邦洋投邦威。 報系資料照

中職各隊持續備戰新球季，富邦悍將隊洋投索沙、羅力完成自主健康管理後本週將與球隊會合，傑斯和邦威近日做完檢測後就會來台，納恩斯及育成洋將優瑪目前仍在等待簽證。

中職各隊備戰新球季，悍將隊目前在嘉義市訓練，悍將球團表示，洋投索沙及羅力先前已經完成居家隔離，現在正在新莊棒球場進行7天自主健康管理，本週就會前往嘉義與球隊會合、投入春訓。

傑斯已經拿到簽證，做完核酸檢測後近日就會來台進行隔離，傑斯表示，很興奮也很開心可以為悍將隊效力，剛結束冬季聯盟比賽，隔離期間剛好可以休息，等到球隊報到後，短暫調整便可加入訓練以及熱身賽。

邦威也是預計近日接受檢測後自墨西哥來台，球隊另外2名洋將納恩斯及育成洋將優瑪目前仍等待簽證，球團將全力協助相關申請程序。

悍將2月練球規劃，過年前預計還會安排3場自辦熱身賽，2月6日為隊內藍白賽，8日與統一獅隊交手，9日與中信兄弟交手，農曆過年自2月11日休息至15日，16日開工恢復練習。

悍將農曆年後實戰安排，預計2月21日兵分兩路與味全龍、統一獅隊交手，22日與味全比賽，24日與樂天桃猿隊交手；中職官辦熱身賽預計26日開打，官方賽程還沒公布，悍將首場熱身賽預計在台南棒球場與統一獅隊交手。

統一獅 中職 羅力

延伸閱讀

足球／16年前空難後東山再起 巴西足球隊捧杯

中職／伍鐸、田澤純一本周出關 赴斗六球場分開練7天

中職／14天居家檢疫 羅力自「煮」訓練

中職／在家老婆掌廚 羅力來台「自煮」訓練沒問題

相關新聞

日職／日刊體育預測火腿先發打序 沒有王柏融

日本職棒各隊將在明天展開春訓，7名旅日台將都已在日本備戰，日刊體育今天發表太平洋聯盟6隊戰力分析，日本火腿隊的先發打序預...

日職／田中將大回鍋東瀛 目標奧運要贏

回家的感覺，真好！

日職／田中將大暌違8年重返樂天 張本勳：很多人不要你回來

赴美遠征大聯盟8年的球星田中將大日前宣佈回歸生涯起點東北樂天金鷲，日本棒球評論員張本勳在TBS電視台《Sunday Morning》中發表了他的看法。

中職／23歲就算老將？ 洪一中這樣說

富邦悍將今年在嘉義市立棒球場展開春訓，總教練洪一中不斷向球員強調，「現在打職棒，23歲就算老將了！」與外界普遍認為的32歲左右不同，對此洪總發布了見解，表示是為了讓年輕選手有危機意識才會這樣說。

中職／悍將洋投傑斯、邦威近日抵台 兩洋投尚等簽證

中職各隊持續備戰新球季，富邦悍將隊洋投索沙、羅力完成自主健康管理後本週將與球隊會合，傑斯和邦威近日做完檢測後就會來台，納...

中職／味全龍周一開訓典禮 官辦熱身賽首戰碰兄弟

味全龍隊明天將於斗六棒球場正式舉行開訓典禮，已經完成隔離程序的外籍教練尼爾托預計會出席，味全農曆年後才會安排實戰，首場官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。