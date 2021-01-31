中職／悍將洋投傑斯、邦威近日抵台 兩洋投尚等簽證

中職各隊持續備戰新球季，富邦悍將隊洋投索沙、羅力完成自主健康管理後本週將與球隊會合，傑斯和邦威近日做完檢測後就會來台，納恩斯及育成洋將優瑪目前仍在等待簽證。

中職各隊備戰新球季，悍將隊目前在嘉義市訓練，悍將球團表示，洋投索沙及羅力先前已經完成居家隔離，現在正在新莊棒球場進行7天自主健康管理，本週就會前往嘉義與球隊會合、投入春訓。

傑斯已經拿到簽證，做完核酸檢測後近日就會來台進行隔離，傑斯表示，很興奮也很開心可以為悍將隊效力，剛結束冬季聯盟比賽，隔離期間剛好可以休息，等到球隊報到後，短暫調整便可加入訓練以及熱身賽。

邦威也是預計近日接受檢測後自墨西哥來台，球隊另外2名洋將納恩斯及育成洋將優瑪目前仍等待簽證，球團將全力協助相關申請程序。

悍將2月練球規劃，過年前預計還會安排3場自辦熱身賽，2月6日為隊內藍白賽，8日與統一獅隊交手，9日與中信兄弟交手，農曆過年自2月11日休息至15日，16日開工恢復練習。

悍將農曆年後實戰安排，預計2月21日兵分兩路與味全龍、統一獅隊交手，22日與味全比賽，24日與樂天桃猿隊交手；中職官辦熱身賽預計26日開打，官方賽程還沒公布，悍將首場熱身賽預計在台南棒球場與統一獅隊交手。