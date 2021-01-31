日職／日刊體育預測火腿先發打序 沒有王柏融

日本職棒各隊將在明天展開春訓，7名旅日台將都已在日本備戰，日刊體育今天發表太平洋聯盟6隊戰力分析，日本火腿隊的先發打序預測中，沒有王柏融的名字。

火腿連續兩年都居洋聯第5，戰績疲軟，新球季想要重振，日刊體育點出幾項重點課題，首先是先發投手有原航平轉戰大聯盟遊騎兵隊後，先發輪值必須重建，後防也須在宮西尚生以外找出其他可以倚重的大將。此外，火腿去年守備出現75次失誤，也是洋聯最慘，中線守備與找出三壘人選都是課題。

日刊體育預測火腿開季先發打線，依序為第一棒西川遙輝（中外野）、第二棒平沼翔太（游擊）、第三棒近藤健介（左外野）、第四棒中田翔（一壘）、第五棒大田泰示（右外野）、第六棒渡邊諒（二壘）、第七棒野村佑希（三壘）、第八棒清宮幸太郎（指定打擊）、第九棒宇佐見真吾（捕手）。

王柏融已在29日抵達日本，他將在東京進行14天居家檢疫，2月中旬前往沖繩與球隊會合，今年是他與火腿3年合約的最後1年，他也在返日當天透過球團表示，「今年對我來說是勝負的一年，我會拿出最好表現、為球隊努力。」

今年日職賽季將在3月26日開打，火腿在開幕戰的對手為樂天金鷲隊，王柏融若能進入開季一軍名單，有機會碰頭重磅回歸的田中將大。