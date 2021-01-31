中職／味全龍周一開訓典禮 官辦熱身賽首戰碰兄弟

味全龍隊明天將於斗六棒球場正式舉行開訓典禮，已經完成隔離程序的外籍教練尼爾托預計會出席，味全農曆年後才會安排實戰，首場官辦熱身賽預計於2月26日與中信兄弟交手。

中職味全龍隊備戰重返一軍球季，先前球員已經分階段報到、展開訓練，明天早上將於斗六棒球場正式開訓，農曆春節假期自2月11日休息至16日，17日重新開工。

味全龍隊農曆年前沒有安排實戰，年後2月18日將先安排法治教育課程，20日首場對外交流賽，將與統一獅隊在台南棒球場交手，接著也會安排與樂天桃猿、富邦悍將、中信兄弟交手。

中職官辦熱身賽賽程還沒有正式公布，但味全龍隊2月26日官辦熱身賽首戰預計於斗六棒球場與中信兄弟交手，27日則與統一獅隊交手。

味全龍隊外籍教練和洋投陸續抵台、進行隔離，技術總監尼爾托已經完成隔離程序，明天開訓典禮有機會出席，兩名洋投伍鐸、田澤純一尚在隔離階段，原本預計月底抵台的另外3名洋將布里漢（Jake Brigham）、蓋農（Drew Gagnon）和洋砲赫雷拉（Rosell Herrera），則將於2月初陸續抵台。