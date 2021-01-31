快訊

吳怡農2217票當選綠營北市黨部主委 未現身提4個感謝

羽球年終賽／麟洋配再退印尼傳奇 15連勝連奪3冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍周一開訓典禮 官辦熱身賽首戰碰兄弟

中央社 / 台北31日電
味全龍周一展開集訓。 擷圖自味全龍隊臉書
味全龍周一展開集訓。 擷圖自味全龍隊臉書

味全龍隊明天將於斗六棒球場正式舉行開訓典禮，已經完成隔離程序的外籍教練尼爾托預計會出席，味全農曆年後才會安排實戰，首場官辦熱身賽預計於2月26日與中信兄弟交手。

中職味全龍隊備戰重返一軍球季，先前球員已經分階段報到、展開訓練，明天早上將於斗六棒球場正式開訓，農曆春節假期自2月11日休息至16日，17日重新開工。

味全龍隊農曆年前沒有安排實戰，年後2月18日將先安排法治教育課程，20日首場對外交流賽，將與統一獅隊在台南棒球場交手，接著也會安排與樂天桃猿、富邦悍將、中信兄弟交手。

中職官辦熱身賽賽程還沒有正式公布，但味全龍隊2月26日官辦熱身賽首戰預計於斗六棒球場與中信兄弟交手，27日則與統一獅隊交手。

味全龍隊外籍教練和洋投陸續抵台、進行隔離，技術總監尼爾托已經完成隔離程序，明天開訓典禮有機會出席，兩名洋投伍鐸、田澤純一尚在隔離階段，原本預計月底抵台的另外3名洋將布里漢（Jake Brigham）、蓋農（Drew Gagnon）和洋砲赫雷拉（Rosell Herrera），則將於2月初陸續抵台。

味全龍 棒球 中信兄弟

延伸閱讀

中職／自辦熱身賽年前登場 悍將、獅隊2月8日先打

中職／新球季賽程進入第4版 味全龍隊比較辛苦

後疫情「保養吹天然風」！尼爾氏、NEOM帶來療癒體驗

日職／3隊仍等無外援 火腿要靠王柏融解洋將荒

相關新聞

日職／田中將大回鍋東瀛 目標奧運要贏

回家的感覺，真好！

日職／田中將大暌違8年重返樂天 張本勳：很多人不要你回來

赴美遠征大聯盟8年的球星田中將大日前宣佈回歸生涯起點東北樂天金鷲，日本棒球評論員張本勳在TBS電視台《Sunday Morning》中發表了他的看法。

中職／23歲就算老將？ 洪一中這樣說

富邦悍將今年在嘉義市立棒球場展開春訓，總教練洪一中不斷向球員強調，「現在打職棒，23歲就算老將了！」與外界普遍認為的32歲左右不同，對此洪總發布了見解，表示是為了讓年輕選手有危機意識才會這樣說。

中職／味全龍周一開訓典禮 官辦熱身賽首戰碰兄弟

味全龍隊明天將於斗六棒球場正式舉行開訓典禮，已經完成隔離程序的外籍教練尼爾托預計會出席，味全農曆年後才會安排實戰，首場官...

中職／各隊春訓進入實戰階段 隊內賽陸續開打

中職各隊春訓陸續進入實戰階段，中信兄弟隊已在上周五進行首場隊內對抗賽，統一獅、富邦悍將隊本周也將進入隊內賽，樂天桃猿隊則...

中職／伍鐸、田澤純一本周出關 赴斗六球場分開練7天

味全龍隊今年找好5名洋將迎接升上一軍首季，預計本周5人全數抵台完成，而已在台灣隔離一段時間的伍鐸、田澤純一本周「出關」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。