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中職／各隊春訓進入實戰階段 隊內賽陸續開打

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊教頭林威助(右)。 擷圖自兄弟隊臉書
中信兄弟隊教頭林威助(右)。 擷圖自兄弟隊臉書

中職各隊春訓陸續進入實戰階段，中信兄弟隊已在上周五進行首場隊內對抗賽，統一獅、富邦悍將隊本周也將進入隊內賽，樂天桃猿隊則於2月8、9日打兩場隊內賽，接著在年假後就展開對外賽。

中職32年將於3月13日開打，開幕戰由獅隊在主場迎戰兄弟，隔天兩地開打，獅隊對上味全龍隊，兄弟與悍將隊交手，賽程最晚登場的是猿隊，3月16日才要打球季首戰。

其他4隊春訓已在緊鑼密鼓進行中，龍隊去年秋訓練到11月底收工，為5隊中最晚放假，1月先分3階段召回球員參與重訓營，明天則將正式開訓。

兄弟安排3場隊內賽，上周五已進行1場，也是本季比賽用球新球「開箱」首戰，本周二、周五還要再打兩場，獅隊周三、周四在青埔球場進行紅白賽，悍將隊則於周六在嘉義市棒球場進行藍白賽，猿隊則晚一周，在2月8日、9日進行隊內賽。

今年首場對外賽為2月8日，悍將與獅隊交手，隔天兄弟對獅、悍將對兄弟，11日起各隊放年假，初五後開工，各隊滿檔對外熱身賽開打，2月26日展開官辦熱身賽，備戰史上首見的5隊賽季。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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