聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／各隊春訓進入實戰階段 隊內賽陸續開打
中職各隊春訓陸續進入實戰階段，中信兄弟隊已在上周五進行首場隊內對抗賽，統一獅、富邦悍將隊本周也將進入隊內賽，樂天桃猿隊則於2月8、9日打兩場隊內賽，接著在年假後就展開對外賽。
中職32年將於3月13日開打，開幕戰由獅隊在主場迎戰兄弟，隔天兩地開打，獅隊對上味全龍隊，兄弟與悍將隊交手，賽程最晚登場的是猿隊，3月16日才要打球季首戰。
其他4隊春訓已在緊鑼密鼓進行中，龍隊去年秋訓練到11月底收工，為5隊中最晚放假，1月先分3階段召回球員參與重訓營，明天則將正式開訓。
兄弟安排3場隊內賽，上周五已進行1場，也是本季比賽用球新球「開箱」首戰，本周二、周五還要再打兩場，獅隊周三、周四在青埔球場進行紅白賽，悍將隊則於周六在嘉義市棒球場進行藍白賽，猿隊則晚一周，在2月8日、9日進行隊內賽。
今年首場對外賽為2月8日，悍將與獅隊交手，隔天兄弟對獅、悍將對兄弟，11日起各隊放年假，初五後開工，各隊滿檔對外熱身賽開打，2月26日展開官辦熱身賽，備戰史上首見的5隊賽季。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言