中職／伍鐸、田澤純一本周出關 赴斗六球場分開練7天

味全龍隊今年找好5名洋將迎接升上一軍首季，預計本周5人全數抵台完成，而已在台灣隔離一段時間的伍鐸、田澤純一本周「出關」，向斗六球場報到，球團安排他們在7天自主管理期間與團隊分開訓練，單獨使用三壘側休息室，與其他球員的訓練、作息分開。

龍隊5名洋將中，伍鐸率先於1月19日來台，田澤純一則在1月20日抵達，依序在2月3日、4日結束14天隔離，接下來還有7天自主健康管理這關要過。

總教練葉君璋表示，兩人出關後都會前往斗六球場練球，「我們在斗六有兩個球場，重訓室也不只一間，休息室預計會使用三壘側，地方很多，可以完全隔開，可以讓他們安心練球。」

因應疫情升溫，今年洋將來台手續比以往更繁複，抵台後也還要進行14天居家檢疫和7天自主健康管理，不是一出關後就可以加入團隊訓練。

富邦悍將隊羅力、索沙為今年第一批抵台洋將，上周已經出關，由於球隊在嘉義進行春訓，他們可使用新莊球場訓練，進出有專屬通道，練球也僅有陪練員和翻譯陪同，且都需登記造冊，嚴守防疫規範。

中信兄弟隊德保拉與萊福力已在昨天出關，接下來將在洲際球場開練，7天後才會向屏東報到；樂天桃猿隊霸林爵第一個抵台，本周即將出關，統一獅隊本周還不會洋將出關，第一個抵台的泰迪為24日抵達。