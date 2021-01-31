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中職／不只球員有 樂天女孩LINE新貼圖也來了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊推出樂天女孩「Rock U Everyday」2021年最新LINE貼圖。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊推出樂天女孩「Rock U Everyday」2021年最新LINE貼圖。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊期待疫情解封，預祝10號隊友越來越健康，繼去年推出「逗陣樂天」桃猿男兒LINE系列貼圖後，樂天女孩「Rock U Everyday」2021年最新LINE貼圖，即刻上架，結合最新流行用語代表溝通的心意，為全猿主場開幕戰集氣。

猿隊在2020年推出LINE貼圖展人氣，告訴大家樂天來了，今天再推出Rakuten Girls 2021貼圖，10號隊友迎牛年有新貼圖，拋開疫情為全猿主場開幕集氣。

Rakuten Girls現有成員出貼圖任務，苡萱、YURI、孟潔、曲羿、籃籃、羚小鹿、筠熹等女孩，搖身一變成時下流行的貼圖造型，全共24款貼圖，下載金額為新台幣60元，球迷至貼圖小舖搜尋「Rakuten Girls」下載。

LINE STORE 網址： https://line.me/S/sticker/14028893

樂天桃猿

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