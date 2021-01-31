中職／不只球員有 樂天女孩LINE新貼圖也來了

富邦悍將今年在嘉義市立棒球場展開春訓，總教練洪一中不斷向球員強調，「現在打職棒，23歲就算老將了！」與外界普遍認為的32歲左右不同，對此洪總發布了見解，表示是為了讓年輕選手有危機意識才會這樣說。

2021-01-31 10:35