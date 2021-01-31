中職／龍隊5洋將即將到齊 本周2人出關、3人抵台

味全龍隊結束為期3周的重訓營，明天要在斗六球場開訓，也要迎接2名洋將出關、3名洋將陸續抵台，能否趕上開季，總教練葉君璋表示，「我想他們都有在持續訓練，要趕上比賽不是問題，但可能球數上要更加小心。」

龍隊升上一軍首季，擁有多1名洋將「優惠」，可註冊5人、一軍登錄4人，5名洋將中只有伍鐸具備中職資歷，洋投田澤純一、布里漢（Jake Brigham）、加尼歐（Drew Gagnon）和洋砲赫雷拉（Rosell Herrera）都是首度登台獻技。

伍鐸、田澤純一已經在台隔離，布里漢、加尼歐預計在2月3日抵台，唯一洋砲赫雷拉則是最晚報到，預計在2月5日抵台。

葉君璋原本預期洋將在1月底全數抵台，但比預期晚了一周，他坦言，「因為疫情關係，手續上確實有耽誤到，都比一開始期望的要晚一點到。」是否影響開季備戰日程，他表示，「我想他們都有在持續訓練，要趕上比賽不是問題，但可能球數要更加小心。」

葉總表示，球團在防疫旅館都有幫洋將準備器材，維持自主訓練，不至於在隔離期間完全停擺訓練，「一切都要等到他們隔離出來後看狀況，經過幾次比賽，才知道他們狀況怎樣。」