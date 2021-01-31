快訊

案908可傳染期前足跡看這！ 九份老街、大溪老街均列入

境外+2無本土！ Ct值高 均自菲律賓入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊5洋將即將到齊 本周2人出關、3人抵台

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊重訓營。圖／味全龍隊提供
味全龍隊重訓營。圖／味全龍隊提供

味全龍隊結束為期3周的重訓營，明天要在斗六球場開訓，也要迎接2名洋將出關、3名洋將陸續抵台，能否趕上開季，總教練葉君璋表示，「我想他們都有在持續訓練，要趕上比賽不是問題，但可能球數上要更加小心。」

龍隊升上一軍首季，擁有多1名洋將「優惠」，可註冊5人、一軍登錄4人，5名洋將中只有伍鐸具備中職資歷，洋投田澤純一、布里漢（Jake Brigham）、加尼歐（Drew Gagnon）和洋砲赫雷拉（Rosell Herrera）都是首度登台獻技。

伍鐸、田澤純一已經在台隔離，布里漢、加尼歐預計在2月3日抵台，唯一洋砲赫雷拉則是最晚報到，預計在2月5日抵台。

葉君璋原本預期洋將在1月底全數抵台，但比預期晚了一周，他坦言，「因為疫情關係，手續上確實有耽誤到，都比一開始期望的要晚一點到。」是否影響開季備戰日程，他表示，「我想他們都有在持續訓練，要趕上比賽不是問題，但可能球數要更加小心。」

葉總表示，球團在防疫旅館都有幫洋將準備器材，維持自主訓練，不至於在隔離期間完全停擺訓練，「一切都要等到他們隔離出來後看狀況，經過幾次比賽，才知道他們狀況怎樣。」

田澤純一 葉君璋 伍鐸

延伸閱讀

中職／效仿前隊友羅力 味全龍洋投伍鐸也在房間練投

中職／首次人工草皮比賽 五隊總教練場勘提建議

中職／龍隊新洋砲赫雷拉 職業態度曾獲洋基教頭讚賞

中職／5洋將底定 田澤純一 投效龍隊

相關新聞

日職／田中將大暌違8年重返樂天 張本勳：很多人不要你回來

赴美遠征大聯盟8年的球星田中將大日前宣佈回歸生涯起點東北樂天金鷲，日本棒球評論員張本勳在TBS電視台《Sunday Morning》中發表了他的看法。

中職／23歲就算老將？ 洪一中這樣說

富邦悍將今年在嘉義市立棒球場展開春訓，總教練洪一中不斷向球員強調，「現在打職棒，23歲就算老將了！」與外界普遍認為的32歲左右不同，對此洪總發布了見解，表示是為了讓年輕選手有危機意識才會這樣說。

日職／陳偉殷出關 喊滅巨人

阪神虎隊昨為台灣左投陳偉殷舉辦入團記者會，正式穿上阪神球衣，陳偉殷將「打倒巨人」列為首要目標，也希望能幫助球隊打進季後賽...

中職／自辦熱身賽年前登場 悍將、獅隊2月8日先打

中職5隊除了味全龍隊之外，已陸續在1月開訓，這4隊也在農曆春節前開始進行對內分組賽，統一獅、富邦悍將隊並率先於2月8日進...

中職／伍鐸、田澤純一本周出關 赴斗六球場分開練7天

味全龍隊今年找好5名洋將迎接升上一軍首季，預計本周5人全數抵台完成，而已在台灣隔離一段時間的伍鐸、田澤純一本周「出關」，...

中職／不只球員有 樂天女孩LINE新貼圖也來了

樂天桃猿隊期待疫情解封，預祝10號隊友越來越健康，繼去年推出「逗陣樂天」桃猿男兒LINE系列貼圖後，樂天女孩「Rock ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。