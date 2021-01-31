日職／田中將大暌違8年重返樂天 張本勳：很多人不要你回來

赴美遠征大聯盟8年的球星田中將大日前宣佈回歸生涯起點東北樂天金鷲，日本棒球評論員張本勳在TBS電視台《Sunday Morning》中發表了他的看法。

張本勳表示，「我很高興他又回到日本棒球界了，田中8年不在日職，他想留在美國卻沒有獲得滿意的報價，因為洋基用他的年薪簽了兩個投手。而樂天這時伸出手讓他重返母隊，我也感到開心。」

張本勳接著話鋒一轉，「但有很多人沒辦法像我們一樣，舉起雙手歡迎你回來。」他表示，「要說為什麼，不光是其他球隊，樂天裡也有球員擔心自己會因此失去先發位置，而敵方打者也會因空降一個大聯盟等級的投手而苦惱。」

田中將大效力美國大聯盟洋基隊7年，合計78勝46敗、防禦率3.74，無緣再獲下一紙美職合約，也讓他確定在大聯盟的勝場數停在78場、排名亞洲投手第4多。