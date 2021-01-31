中職／23歲就算老將？ 洪一中這樣說

富邦悍將今年在嘉義市立棒球場展開春訓，總教練洪一中不斷向球員強調，「現在打職棒，23歲就算老將了！」與外界普遍認為的32歲左右不同，對此洪總發布了見解，表示是為了讓年輕選手有危機意識才會這樣說。

洪總解釋，早期球員大學畢業後22歲，加當兵兩年，進職棒已24、25歲，像他本人進職棒都已經29歲，但近年開放高中球員選秀，18歲進來，打5年就滿23歲，雖然看起來年輕，但是每年每隊選秀至少都找8到10人，等於5年就有40到50人進來，事實上淘汰率非常快，所以年輕選手千萬不能覺得自己還年輕，隨時要有危機意識。

洪總表示，有些人覺得年輕選手要練得多才會進步，但其實相反，老將才更要練更多，因為老將的潛能已被完全開發了，很難再有大的進步，所以多練才能維持身手、避免受傷，或許還有一點進步的可能，但台灣的球員不是這樣，年輕球員練很多，反而老將練得沒那麼多，這是不對的。

洪總認為，被釋出的球員來到新球隊，訓練一定要有所突破，而且是很大的突破，思維一定要改變，不然不可能再進步，如果原地踏步，那只是坐等再次被淘汰。

中華職棒每年有許多球員遭釋出、被其他球隊撿走，甚至尋求東山再起機會的球員也不少，例如富邦找來前樂天球員林柏佑、葉竹軒、林逸翔等人，中信兄弟也找來前樂天投手林樺慶，味全龍網羅前富邦內野手石翔宇等。