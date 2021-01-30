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中職／自辦熱身賽年前登場 悍將、獅隊2月8日先打

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
截圖自悍將官方粉絲團
截圖自悍將官方粉絲團

中職5隊除了味全龍隊之外，已陸續在1月開訓，這4隊也在農曆春節前開始進行對內分組賽，統一獅富邦悍將隊並率先於2月8日進行首場自辦（對外）熱身賽。

富邦悍將隊在7日率先開訓，中信兄弟隊8日登場，樂天桃猿隊12日展開春訓，統一獅隊於17日接棒，味全龍隊成為「壓箱寶」，後天（2月1日）上午在斗六棒球場展開集訓。

在屏東中信棒球園區集訓的兄弟，昨天開始進行隊內賽，獅隊紅白賽3日舉行，悍將隊6日要打藍白賽，猿隊分組賽於8、9日開打。

悍將、獅隊8日在台南棒球場進行自辦熱身賽，9日悍將隊轉往屏東和兄弟打練習賽，而兄弟當天兵分兩路，一隊留在屏東，另一隊前往台南與獅隊熱身賽。

龍隊開訓時間雖最晚，但球員也在1月集結完畢，展開前期重訓，後天上午9點半在斗六棒球場舉行開訓儀式，首場自辦熱身賽，預定20日在台南出戰獅隊。

猿隊年前僅安排兩場分組賽，首場自辦熱身賽對手是龍隊，預定21日在嘉義縣棒球場舉行，當日另排一隊前往屏東和兄弟打熱身賽。

棒球 富邦悍將 統一獅

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