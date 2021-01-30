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中職／「海歸派」投入中職 今年有機會創紀錄

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
曾具旅外資歷的曾仁和(圖)、呂彥青，若暫時沒有旅外機會，可很能會投入中職，加上已經宣布回歸的陳冠宇，今年選秀可能又會有一波「海歸派」熱潮！ (中華棒協提供)中央社
曾具旅外資歷的曾仁和(圖)、呂彥青，若暫時沒有旅外機會，可很能會投入中職，加上已經宣布回歸的陳冠宇，今年選秀可能又會有一波「海歸派」熱潮！ (中華棒協提供)中央社

中職近年都有旅外球員回歸潮，而今年受到新冠肺炎疫情影響，不少旅美球員都留在台灣無法歸隊，甚至打算投入中職，今年選秀的「海歸派」人數，有機會創下紀錄。

去年美國小聯盟賽事取消，多數旅美台灣球員沒球可打，只能留在台灣等待、自主練習，今年大聯盟春訓雖已經開始，但小聯盟能否復打，仍充滿變數。

美國目前疫情依然嚴峻，大聯盟官方之前曾表示，會視疫情狀況，盡量安排小聯盟比賽，但最理想的狀況，要到下半年才能運作正常。

目前還有不少旅美球員留在台灣，包括胡智為、江少慶、吉力吉撈（朱立人）等人，若小聯盟持續推延，轉投中職都是選項。

曾具旅外資歷曾仁和、呂彥青，也暫時沒有旅外機會，目前除了自主訓練，也跟隨中華培訓隊出賽，今天曾仁和代表大學明星隊出賽，呂彥青則加入社會人明星隊。

近年中職都有旅外資歷球員加入選秀，2012、13年各有10、9位旅外球員投入中職選秀，2015年也有林哲瑄、蔣智賢、倪福德等10名有過旅外資歷的球員報名參加。

2016年僅有林家慶（現名林驛騰）報名選秀，但未受球團青睞，2017年有陳品捷、羅國華、林逸翔、林驛騰、李杜軒參加。

2018年以李振昌為首，共有3位旅外球員投入中職選秀，林驛騰在2019年再度參與選秀，被味全龍選走，去年中職選秀則有王維中、張進德、廖任磊、郭俊麟等人投入。

今年選秀已經有陳冠宇宣布投入，其餘「待業」的旅外好手若也相繼加入，可望再創一波高潮；富邦悍將隊握有今年選秀狀元籤，之後依序為樂天桃猿、中信兄弟、統一獅、味全龍隊。

選秀 中職 小聯盟

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