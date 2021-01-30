中職／比賽用球也能賺錢 網路叫價最高超過5000元

中職比賽用球的更替、和球員成績有關，也有不少球迷很關心，因為「價值」各有不同，目前在網路上價格最高的比賽用球，是彭政閔2019年引退賽專用球，叫價5223元。

比賽用球跟球員卡一樣，都有球迷在收藏、交易，目前在網路的拍賣價格，最便宜的是50元，200到500元的區間是最大宗。

每一季的中職比賽用球，在正常情況下，拍賣價格不高，但也有部分特別款狂飆，因為是「限定」場次用，價格自然不同。

彭政閔在2019年9月29日舉行引退賽，兄弟球團推出印有彭政閔LOGO圖案的專屬比賽用球，除了供比賽使用，也再現場販售，售價750元，被球迷搶購一空。

之後有球迷在網路上拍賣這顆紀念球，起跳價7000元；兩年後的現在，拍賣價仍超過5000元。

以單純的比賽用球來看，中華職棒21年上半球季最有價值，叫價2800元，這顆球的特別之處，在於當時各對全壘打難產，甚至出現容易變形的狀況，引發外界熱議。

除了「恰恰」引退賽比賽用球，2010年中職推出母親節專屬比賽用球，目前的價格也不低，有球迷拿出13顆「母親節快樂」實戰比賽用球，起跳價52000元。