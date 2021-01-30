快訊

羽球年終賽／直落二勝南韓天才少女 戴資穎五度晉決賽

歐盟採購疫苗混亂 陳時中坦承AZ主動聯絡交貨卡關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／阪神入團記者會 陳偉殷目標「打倒巨人」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣左投陳偉殷隔離出關，日職阪神虎隊今天為他舉辦入團記者會，他表明新球季「打倒巨人」列為首要目標。 截圖自阪神虎官方推特
台灣左投陳偉殷隔離出關，日職阪神虎隊今天為他舉辦入團記者會，他表明新球季「打倒巨人」列為首要目標。 截圖自阪神虎官方推特

台灣左投陳偉殷隔離出關，日職阪神虎隊今天為他舉辦入團記者會，正式穿上有歷史感的阪神球衣，陳偉殷也表明，新球季「打倒巨人」列為首要目標。

陳偉殷在本月14日前往日本，經過2周的居家檢疫，今天在甲子園的室內練習場與日本媒體見面，從去年的羅德隊到今年加入阪神隊，陳偉殷表示，自己一直很想回到日本，也很開心能夠加入有歷史的阪神隊。

阪神隊去年在中央聯盟排名第二，要阻止巨人隊今年拿下聯盟三連霸，陳偉殷肩上扛起重擔，他表示：「巨人隊是大家最大的假想敵，打倒巨人是我的最大目標，過去對巨人時，我對自己的控球有信心，會盡力為球隊貢獻。」

陳偉殷過去在中日龍隊時期，先發加上中繼共有33次對上巨人隊，戰績是9勝11敗，防禦率2.52。

陳偉殷也曾以客隊投手身分在甲子園球場登板過，想起過去的回憶，陳偉殷認為這是十分特別的球場，跟球迷距離很近，應援聲音相當大，「過去在這投球感覺很興奮」。

阪神隊將在2月1日展開春訓，陳偉殷也希望盡力趕上球隊進度，今天遇到監督矢野燿大時也跟他說，「我會拿出最佳表現，不要辜負監督的期待」。

陳偉殷 阪神虎 巨人

延伸閱讀

日職／電視轉播僅剩阪神虎 收看陳偉殷出賽恐十場不到

棒球／「沒有人沒失敗過」 陳偉殷揪出陳冠宇心魔

日職／陳偉殷出賽看得到 MOMO TV轉播阪神主場賽事

日職／阪神5洋將抵達 陳偉殷有望趕上開訓日

相關新聞

日職／阪神入團記者會 陳偉殷目標「打倒巨人」

台灣左投陳偉殷隔離出關，日職阪神虎隊今天為他舉辦入團記者會，正式穿上有歷史感的阪神球衣，陳偉殷也表明，新球季「打倒巨人」...

日職／韓媒指王柏融失去自信心 預測今年結束後返中職

旅日好手王柏融在昨(29)日搭機離台，將在日本進行14天隔離，預計趕得上參加火腿在沖繩的春訓，而球隊也將確認王柏融狀況後，再決定分在一軍還是二軍組別。 王柏融也透過火腿球團表示，今年是三年合約的最後

日職／軟銀拚5連霸現強敵 王貞治下令「打倒田中」

田中將大重返日職加入樂天金鷲隊，瞄準「日本一」5連霸的軟銀隊備感壓力，球團會長王貞治今天更下達「打倒田中」的命令，直言田...

棒球／業餘明星隊抗賽 曾仁和久違先發吞敗

成棒業餘明星對抗賽今天進行最後一戰，兩名旅外投手先後登板，曾仁和代表大學隊先發，投5局、失2分，呂彥青代表社會人隊中繼投...

日職／王柏融「勝負的一年」 春訓不保證分在一軍

日職火腿隊台將王柏融昨天抵達日本東京，開始14天的居家檢疫生活，預計2月14日前往沖繩與球隊會合展開春訓，至於會被分到一...

棒球／彭政閔推火星人軟式少棒賽 盧秀燕開球為選手加油

中華職棒球星恰恰彭政閔創辦的「台灣火星人運動發展協會」今、明兩日舉辦第一屆火星人軟式少年棒球邀請賽在台中東區金龍棒球場開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。