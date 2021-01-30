日職／阪神入團記者會 陳偉殷目標「打倒巨人」

台灣左投陳偉殷隔離出關，日職阪神虎隊今天為他舉辦入團記者會，正式穿上有歷史感的阪神球衣，陳偉殷也表明，新球季「打倒巨人」列為首要目標。

陳偉殷在本月14日前往日本，經過2周的居家檢疫，今天在甲子園的室內練習場與日本媒體見面，從去年的羅德隊到今年加入阪神隊，陳偉殷表示，自己一直很想回到日本，也很開心能夠加入有歷史的阪神隊。

阪神隊去年在中央聯盟排名第二，要阻止巨人隊今年拿下聯盟三連霸，陳偉殷肩上扛起重擔，他表示：「巨人隊是大家最大的假想敵，打倒巨人是我的最大目標，過去對巨人時，我對自己的控球有信心，會盡力為球隊貢獻。」

陳偉殷過去在中日龍隊時期，先發加上中繼共有33次對上巨人隊，戰績是9勝11敗，防禦率2.52。

陳偉殷也曾以客隊投手身分在甲子園球場登板過，想起過去的回憶，陳偉殷認為這是十分特別的球場，跟球迷距離很近，應援聲音相當大，「過去在這投球感覺很興奮」。

阪神隊將在2月1日展開春訓，陳偉殷也希望盡力趕上球隊進度，今天遇到監督矢野燿大時也跟他說，「我會拿出最佳表現，不要辜負監督的期待」。