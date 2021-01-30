棒球／彭政閔推火星人軟式少棒賽 盧秀燕開球為選手加油

中華職棒球星恰恰彭政閔創辦的「台灣火星人運動發展協會」今、明兩日舉辦第一屆火星人軟式少年棒球邀請賽在台中東區金龍棒球場開打，邀請6隊國小學生交流較勁。

市長盧秀燕今天到場開球並為小選手們加油打氣，她說，感謝協會大力推廣棒球運動，全力支持讓台中成為「運動酷城市」。

今天盧秀燕負責開球，台灣火星人運動發展協會理事長彭政閔擔任捕手，副理事長耿伯軒擔任主審，小小選手擔任打擊者，投出好球爲賽事揭開序幕。

盧秀燕說，棒球就是酷運動之一，感謝台灣火星人運動發展協會積極推動棒球運動，讓棒球向下扎根，市府會全力支持，帶動棒球運動發展。台灣火星人運動發展協會理事長彭政閔肯定台中市府推動棒球運動相當用心，期許小選手們努力贏得好成績。

台中市運動局指出，社團法人台灣火星人運動發展協會創辦人是彭政閔，他是台中主場職業棒球隊中信兄弟的看板球星，協會自創辦以來，每年均至全國各地辦理棒球訓練營及公益指導。

這次舉辦首屆火星人軟式少年棒球邀請賽，邀請嘉義縣朴子國小、宜蘭縣內城國小、桃園市三光國小、台北市敦化國小及台中市塗城和萬豐國小共6隊較勁，透過這次賽事讓小朋友更喜愛棒球運動。

運動局長李昱叡表示，發展台中成為棒球之都，市府積極推展基層三級棒球計畫，讓棒球運動員在良好的環境訓練，每年也舉辦多場棒球賽事，促進選手交流、提升棒球文化，持續為台中爭取佳績。