日職／韓媒指王柏融失去自信心 預測今年結束後返中職

旅日好手王柏融在昨(29)日搭機離台，將在日本進行14天隔離，預計趕得上參加火腿在沖繩的春訓，而球隊也將確認王柏融狀況後，再決定分在一軍還是二軍組別。

王柏融也透過火腿球團表示，今年是三年合約的最後一年，也將會是勝負的一年，韓媒《SPOTVNEWS》也關切王柏融狀況，若還是無法走出低潮，今年球季過後或將返回中職。

《SPOTVNEWS》指出，王柏融在生涯第二年，達成中職史上首位單季200安的打者，繳出驚人的4成14打擊率，並擊出29轟，季末贏得了新人王以及年度MVP，2017年王柏融仍然保持4成07打擊率，另有31支全壘打、101分打點，拿下打擊、全壘打及打點三冠王，連續兩年奪下年度MVP。

2018年王柏融以3成51打擊率及17轟，季末申請了入札，並由日本火腿鬥士得標，簽下了3年400萬美金合約，外加第四年的球隊選擇權。

《SPOTVNEWS》報導，25歲的王柏融尚屬年輕，雖然在中職三年中表現出了一流的打擊實力，但來到日本發揮不佳，《SPOTVNEWS》更是認為，王柏融已經失去了自信心，在日職效力首個賽季，僅繳出2成55、3轟的不理想表現，去年情況並未好轉，打擊率降至2成07，兩年內王柏融一共參與140場比賽，平均打擊三圍0.244/0.308/0.326，擊出5支全壘打。

《SPOTVNEWS》文末提到，如果今年王柏融今年仍然沒有復甦，那麼第四年球隊合約也將不被執行，有可能在今年結束日職生涯。