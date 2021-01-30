聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／王柏融「勝負的一年」 春訓不保證分在一軍
日職火腿隊台將王柏融昨天抵達日本東京，開始14天的居家檢疫生活，預計2月14日前往沖繩與球隊會合展開春訓，至於會被分到一軍還是二軍，則要視隔離完的狀況而定。
王柏融去年在一軍出賽52場，打擊率2成07、2發全壘打，與火腿隊簽下的3年合約來到最後一年，面臨考驗，王柏融透過球團表示，「今年球季，對我來說是勝負的一年，我會拿出最好表現，為球隊努力。」
王柏融在1月29日搭機離台，今年效力日職7名台將全數返日，受限於新冠肺炎疫情，都需經過2周隔離時間，不過已陸續出關，準備跟著球隊一起訓練。
火腿隊春訓一、二軍名單未列入洋將，王柏融結束隔離後，要確認狀況後再決定分組，王柏融也表示，在疫情的狀況下，很開心還能夠來日本，希望早日與隊友們會合。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言