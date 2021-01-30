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日職／王柏融「勝負的一年」 春訓不保證分在一軍

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融了解今年對他來說就是「勝負的一年」！ 報系資料照
王柏融了解今年對他來說就是「勝負的一年」！ 報系資料照

日職火腿隊台將王柏融昨天抵達日本東京，開始14天的居家檢疫生活，預計2月14日前往沖繩與球隊會合展開春訓，至於會被分到一軍還是二軍，則要視隔離完的狀況而定。

王柏融去年在一軍出賽52場，打擊率2成07、2發全壘打，與火腿隊簽下的3年合約來到最後一年，面臨考驗，王柏融透過球團表示，「今年球季，對我來說是勝負的一年，我會拿出最好表現，為球隊努力。」

王柏融在1月29日搭機離台，今年效力日職7名台將全數返日，受限於新冠肺炎疫情，都需經過2周隔離時間，不過已陸續出關，準備跟著球隊一起訓練。

火腿隊春訓一、二軍名單未列入洋將，王柏融結束隔離後，要確認狀況後再決定分組，王柏融也表示，在疫情的狀況下，很開心還能夠來日本，希望早日與隊友們會合。

王柏融 火腿

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