中職／在家老婆掌廚 羅力來台「自煮」訓練沒問題

富邦悍將隊投手羅力過去在家裡都由老婆掌廚，來台灣在居家檢疫期間大秀廚藝，煎煮烤等技巧都難不倒他，他也透過翻譯表示，自己喜歡料理，能夠在隔離期間煮飯很開心。

羅力是今年中職第一個來台的洋將，11日抵達後，經過14天隔離，在26日出關，開始在新莊棒球場訓練，仍在7天自主管理期間，因此與外人隔絕，球團嚴格遵守防疫規定，訪問需透過球團翻譯協助。

與一般防疫旅館不同，羅力由於近年都效力中職球隊，在台灣有固定住所，空間較大，讓他在隔離期間不會太無聊，除了透過網路跟親友聊天，並靠閱讀增進自己外，重訓、煮飯更是兩大生活重心。

原本的小孩房被羅力改造成訓練室，他透過翻譯表示，球團提供了很多器材，加上自己也利用床墊來訓練模擬投球，所以能夠維持身體狀態，14天後無縫接軌到原有的訓練計畫。

其他時間，羅力專心當主廚，美式雞肉時蔬什錦飯、香煎豬五花佐時蔬、墨西哥芝士餡餅等不同料理，都做得有模有樣，羅力表示，在家的時候，廚房是老婆在掌管，「因為她煮得比較好吃，我大部分都負責烤肉類，滿開心隔離的環境可以煮飯，有些事情可以做」。