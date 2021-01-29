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中職／隔離日誌很會拍 電影咖索沙還兼球探

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊洋將索沙今到新莊棒球場進行重量訓練。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊洋將索沙今到新莊棒球場進行重量訓練。圖／富邦悍將球團提供

富邦悍將隊近日在官方IG發布一系列洋投「隔離訓練日誌」，投手索沙的影片開場、結尾完整，取鏡角度看起來也經過設計，展現出另一個「電影咖」身分，不過索沙透過翻譯表示，自己只是享受錄製影片的樂趣。

索沙在13日抵台，經過14天的居家檢疫，於昨天出關，7天自主管理期在新莊棒球場訓練，與他人隔絕，順利的話，2月3日就能到嘉義市棒球場與悍將隊會合，由於球團嚴格遵守防疫規定，訪問僅能透過球團翻譯協助。

在隔離的14天中，索沙也利用室內的空間保持訓練，影片中看得出有健身腳踏車、啞鈴、TRX訓練繩、重訓椅等，悍將球團翻譯表示，索沙認為球隊提供的器材很多，對他在訓練上幫助很大。

索沙有著「中職最強洋投」稱號，還身兼電影製作人、電影公司老闆、編劇等多重身分，隔離日誌的影片雖由球團剪輯，不過看得出索沙的拍攝功力，他則說，自己只是享受樂趣而已。

索沙不僅能投球、懂電影，還多了「球探」功能，今年悍將隊招攬的育成洋投優瑪就是索沙推薦而來，索沙表示，有向他介紹一些在台灣打球的經驗，以及這邊的棒球環境，「他是個好人，相信可以做得很好，就拭目以待」。

索沙 棒球 富邦悍將

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