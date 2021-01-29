中職／用新球首戰 兄弟新秀黃韋盛敲致勝陽春砲

中信兄弟隊今天展開隊內熱身賽，先發投手由廖乙忠、魏碩成擔綱，兩人皆投3局失2分，去年選秀第六指名選進的黃韋盛，在第八局敲出超前比分的陽春砲，兄弟隊終場以5：4擊敗主力球員居多的中信隊。

兄弟在官辦熱身賽登場前共有3場對內熱身賽、4場對外熱身賽，今天首場賽事登場，分為中信、兄弟兩隊，中信以主力球員居多，先發打線依序為王威晨、江坤宇、陳子豪、杜家明、詹子賢、許基宏、蘇緯達、陳文杰、高宇杰，兄弟則以新秀為主。

兄弟先發投手魏碩成先發3局被敲2安打、失2分，出現1保送，中信由廖乙忠先發，同樣繳出3局失2分，首局在一出局後被連敲3安打失血，投出2保送。

第4局陳文杰在滿壘時以高飛犧牲打送回1分，第7局林書逸、吳明鴻接連敲安追加1分，中信打完前7局取得4：2領先，8局下林志綱、徐浩凱接連敲出三壘打，都跑回分數，扳成4：4平手，黃韋盛補上超前陽春砲逆轉戰局。

中信以詹子賢表現最佳，2打數都是二壘打，兄弟黃韋盛3打數敲出2安打、包含1發全壘打，另有1次保送。

今年中職比賽用球下修恢復係數，新球陸續送抵各隊，兄弟已在昨天收到，今天在比賽中使用，也是今年首場使用新球的熱身賽。