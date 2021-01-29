聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／用新球首戰 兄弟新秀黃韋盛敲致勝陽春砲
中信兄弟隊今天展開隊內熱身賽，先發投手由廖乙忠、魏碩成擔綱，兩人皆投3局失2分，去年選秀第六指名選進的黃韋盛，在第八局敲出超前比分的陽春砲，兄弟隊終場以5：4擊敗主力球員居多的中信隊。
兄弟在官辦熱身賽登場前共有3場對內熱身賽、4場對外熱身賽，今天首場賽事登場，分為中信、兄弟兩隊，中信以主力球員居多，先發打線依序為王威晨、江坤宇、陳子豪、杜家明、詹子賢、許基宏、蘇緯達、陳文杰、高宇杰，兄弟則以新秀為主。
兄弟先發投手魏碩成先發3局被敲2安打、失2分，出現1保送，中信由廖乙忠先發，同樣繳出3局失2分，首局在一出局後被連敲3安打失血，投出2保送。
第4局陳文杰在滿壘時以高飛犧牲打送回1分，第7局林書逸、吳明鴻接連敲安追加1分，中信打完前7局取得4：2領先，8局下林志綱、徐浩凱接連敲出三壘打，都跑回分數，扳成4：4平手，黃韋盛補上超前陽春砲逆轉戰局。
中信以詹子賢表現最佳，2打數都是二壘打，兄弟黃韋盛3打數敲出2安打、包含1發全壘打，另有1次保送。
今年中職比賽用球下修恢復係數，新球陸續送抵各隊，兄弟已在昨天收到，今天在比賽中使用，也是今年首場使用新球的熱身賽。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言