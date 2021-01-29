日職／巨人IG曬田中將大與坂本勇人童照 網：想要這樣的孩子

結束了與洋基7年合約，日籍王牌田中將大下賽季確定將重披日職老東家樂天金鷲戰袍，振奮日本球界，而央聯的讀賣巨人則是貼上田中將大與陣中明星游擊手坂本勇人小學時期的合照，歡迎田中回到日職並獻上祝福。

坂本勇人與田中將大從小就相識，也為同一支少棒隊效力，而當時田中將大是以捕手身分出賽，而坂本勇人則是隊上王牌投手，兩人一路成長，最終也攜手加入日職，成為享譽盛名的「手帕世代」的成員。

在傳來田中將大回歸日職的消息後，巨人球團也在官方IG獻上祝福，並貼出坂本勇人與田中將大少棒時期的團體照，隨後坂本勇人也透過球團IG表示，「對於日本職棒來說，這是相當令人振奮的消息，我非常期望與田中再次於日本一上碰頭，能夠與他身處同一世代並欣賞他的球技，我感到非常自豪，巨人軍將繼續努力，享受與田中對決的時刻。」

看到巨人隊曬出這張照片，有上百則留言，都大呼兩人可愛，也有網友留言說，「想要這樣的孩子。」