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中職／羅力、索沙新莊開練 口罩戴牢牢
富邦悍將隊洋投羅力、索沙今天早上到新莊棒球場報到，兩人隔離出關後首次一起練習，簡單訓練半小時左右即離開，由於仍在7天自主管理期間，新莊球場實施嚴格分流，兩人進出有專屬通道。
羅力是今年中職第一個來台的洋將，索沙因簽證問題晚兩天抵達，兩人於本周先後結束14天居家隔離，接下來的7天自主管理，兩人在球團安排下在目前無球員使用的新莊主場進行戶外練習，今天簡單投球、重訓半小時左右。
由於悍將球團嚴格遵守防疫規定，僅能透過球團翻譯協助拍攝及採訪，剛出關的索沙透過翻譯表示，昨天是很美好的一天，終於可以來球場丟丟球，也做了一些重訓，這14天也一直有做一些自主訓練。
羅力則在26日已結束隔離，對個性外向的他來說，這14天無法跟外界互動是個挑戰，但是透過重訓等活動打發時間，終於結束隔離後，第一個想法就是去外面曬曬太陽、散散步，「呼吸一下新鮮空氣」。
悍將球團為遵守防疫規定，羅力、索沙進出球場搭乘汽車，下車後則經由專屬通道進入場中訓練，避免接觸其他人，陪訓員與翻譯都會登記造冊，兩人也都遵守規範，即使在室外空曠處運動，仍把口罩戴牢牢。
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