日職／王柏融出發了！7名旅日台將全數返日備戰

效力日本火腿隊的旅日台將王柏融，今天下午搭機前往日本，他以中文、日文同時留言：「今年也請多多指教。」今年他將迎接合約年挑戰，力求拋開前兩季不符預期的表現。

王柏融去年只在一軍出賽52場，繳出打擊率2成07、2發全壘打，今年是與火腿3年合約的最後一年，面臨合約年考驗，今天啟程回到日本，將在14天的隔離後「出關」。

在陳冠宇回歸台灣打球後，今年共剩7名旅日台將，張奕在去年底就返回日本，也是今年第一個解除隔離的台將，王彥程、陽岱鋼也陸續「出關」，陳偉殷、吳念庭則在月中前往日本，都預計可以趕上2月1日的開訓，宋家豪則在20日返日。

今天王柏融搭機前往日本，7名旅日台將全數返回日本，為3月26日開打的賽季全力備戰。