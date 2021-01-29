中職／猿隊第3位女團長公布 323主場開幕戰全員亮相

樂天桃猿隊在新球季要將實施8年的「猿風加油」帶入新的紀元，顛覆職棒應援團男團長的方式，新增女團長，繼女團長Rina、壯壯引爆話題後，如今猿隊今年最後一位女團長壓軸登場，宋城希接下女團長任務。

宋城希身高168公分、體重49公斤，結合運動與時尚，是萬中選一的運動明星，她在2021年將成為猿風加油團阿誠、阿杰、山G、RINA、壯壯之後第6位團長，場邊自信爆棚、狂野的女漢子風格是宋城希最大的特色。

宋城希一身運動細胞，2020年參加超過數十場大小極限活動和賽事，成為猿隊應猿女團長，她表示，「能參與到10號隊友的快樂，我其實非常驕傲，迫不及待想在Rakuten裡面，找到更喜歡的彼此。無論未來如何，都請記得有我。從現在開始，我會伴著你們，一起幫桃猿加油。」

宋城希預計在3月23日主場開幕戰登場，6位團長全部登場，職棒場邊女團長猿年到來。