日職／棒球路起源與田中將大有關 清宮幸太郎有矛盾心情

日本火腿隊的21歲內野手清宮幸太郎，因田中將大的一場對決而開啟了棒球路，如今田中將大回歸日職，重返老東家樂天金鷲隊，清宮有機會與他投打對決，他透露自己的矛盾心情，「我不希望樂天變得更強，但是如果可以與他對決，我會感到很光榮。」

清宮幸太郎與田中將大相差11歲，在他7歲、2006年那年，在甲子園棒球場的看台上，看了早稻田實業高校的齋藤佑樹與駒大苫小牧的田中將大上演王牌對決。

在這場日本棒壇知名的經典對決之後，清宮幸太郎開啟了棒球路，也下定決心日後要跟隨齋藤佑樹的腳步，進入早稻田實業高校。

田中將大昨天確定回歸日職，日本媒體想起了清宮幸太郎，而他也吐露期待對決的心情，期許今年從春訓的第一天就穩健前進；火腿將在26日的開幕戰對上樂天，就有機會實現這場對決。

青棒生涯累積111轟的清宮幸太郎，還未在職棒場上展現「大物」身手，3季在一軍各敲7轟，去年打擊率僅1成90，今年在2月1日春訓展開前，他還有打擊動作微調、下修體重的課題要做，他不透露目前體重，只承認目前達到新高，但也強調並不會感到身體鈍鈍的。