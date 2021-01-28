SBL／上半季勝場收尾 璞園：下半季能更好

開季吞下10連敗的璞園隊，上半季後10場比賽漸入佳境，連同今天最終戰以82：69擊敗台銀隊在內，後10戰收穫5勝，第一年接總教練的顏行書說：「球員愈打愈好，有信心下半季能更好！」

璞園跨聯盟參賽，許多資深球員改穿上桃園領航猿隊球衣出戰職籃新聯盟PLG，年輕球員為主體的陣容繼續在SBL出賽；走過開季低潮，璞園上半季最終戰收穫勝場後，戰績追上台銀，同是5勝15敗，顏行書雖對球員今天表現和營造出的團隊氛圍直點頭，但也不諱言，身為教練「永遠不會滿意」。

「上半季我們沒有太多時間練球，下半季有很多時間整合和練習，有信心下半季能更好。」他也透露，今天結束上半季賽程後就會開始調整球員狀況，農曆年目前預計除夕放假到初二，為3月初點燃戰火的下半季準備，希望達成至少7勝的下半季目標。

顏行書也點名，球隊漸入佳境的關鍵人物之一是「阿飛」施顏宗，「我們一直鼓勵『做正面的事』，阿飛是個性外放，比較激情的球員，之前講話方式可能會嚇到年輕球員，他改了很多，他的轉變對球隊的化學效應有很大幫助。」