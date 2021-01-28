日職／2年、年薪9億日圓迎田中將大 石井一久笑了

樂天金鷲隊歡喜迎接田中將大回家，總經理兼監督石井一久證實奉上日職史上最大合約，根據日本媒體推估，合約內容為2年複數約、年薪9億日圓（約台幣2.4億元）。

田中將大加盟樂天隊的消息一出，石井一久舉行線上記者會說明，對於年薪詳細數字，他認為關乎個人隱私，不方便透露，但可以確定「是（日職）球界最高薪沒錯」。

菅野智之今年與巨人隊簽下年薪8億日圓的合約才剛打破日職最高薪紀錄，如今田中將大的9億日圓年薪再創新高，不過跟去年美職年薪2300萬美元（約24億日圓），以及今年外界評估續留美職的1300萬美元年薪（約13億5200日圓）仍有差距。

樂天隊一直以來都將招攬田中將大歸隊視為最優先事項，去年球季結束，田中將大成為自由球員後，確認過有回歸日職的意願，樂天隊當然遞出合約。

今天終於接到田中將大確定加盟的電話，石井一久笑說：「真的是鬆一口氣」。