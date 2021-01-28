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中職／中信兄弟隊宣布 高英傑出任球團董事長

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中信兄弟新任董事長高英傑（左）到春訓基地探視球員，與總教練林威助（左2）等人討論相關事宜。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟新任董事長高英傑（左）到春訓基地探視球員，與總教練林威助（左2）等人討論相關事宜。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今日宣布，球團董事長由高英傑接任，原董事長陳信揚因個人生涯規劃卸下職務。

中信兄弟球團感謝陳信揚董事長過往的義務協助，不僅引進美式的科學化訓練、延攬美籍教練團，更是強化中信兄弟與國際棒球的接軌，無論是球探、農場或是行銷面皆有顯著成長，近兩年來球隊商品銷售營業額更平均超過1億。

陳信揚及高英傑今天一同到中國信託公益園區與球員見面，除佈達交接事項外，高英傑表示，接下來將持續以野球人身份全力協助球隊營運，讓教練、球員們能更放心在場上打拚。

高英傑原為中信兄弟最高顧問，對於球隊運作有一定程度的了解，球員時期有機會前往美國職棒發展，卻因兵役問題無法如願，之後加盟日本職棒南海鷹隊（今福岡軟銀鷹隊）。

高英傑球員生涯結束後，以教練、教授身分持續栽培選手，中信兄弟二軍投手教練王建民為他的得意門生之一。

中信兄弟 王建民 棒球

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