快訊

下午剛震完…高雄新興區驚傳舊大樓外牆倒塌 1人獲救

日職／田中將大確定回歸樂天 推估年薪9億日圓史上最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／比賽用球恢復係數下調 熱身賽稍可推敲本季趨勢

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中華職棒今年新球沒有會長簽名，與去年用球相比，縫線明顯變粗、變高。記者蘇志畬／攝影
中華職棒今年新球沒有會長簽名，與去年用球相比，縫線明顯變粗、變高。記者蘇志畬／攝影

中職32年比賽用球恢復係數往下調整，去年「投低打高」的情況將有所不同，季前官辦熱身賽便可稍微推敲出今年的趨勢，預定2月26日開打。

今年中職比賽用球廠牌未變，恢復係數中間值下修到0.550，和去年最高值的0.574有段落差；依照非正式推算，飛行距離會減少10％左右。

為求公正，比賽用球也會在季中送檢，檢測項目除了恢復係數，另有外觀及縫線高度、長度、寬度等；中職過去幾乎都送6顆球受檢。

恢復係數降低帶來的影響，最明顯反應在投打表現，係數愈高、愈容易成為打者天堂，投手相對成為弱勢，只有挨打的份，近幾年都是如此，去年尤其明顯。

去年從官辦熱身賽開始，中職就是砲聲隆隆，平均每場比賽出現3.3支全壘打、平均打擊率高達3成27、每場比賽得分超過14分，皆為史上紀錄。

去年熱身賽的「試驗」，在上半季獲得實證，120場比賽、平均每戰出現2.73支全壘打，打者砲火驚人，聯盟在下半季改用下修恢復係數的比賽用球。

今年季前熱身賽，也會是觀察新比賽用球的時機點，正常情況下，投手群可以扳回面子，去年投打失衡的狀況，會獲得改善。

5隊在熱身賽各對戰兩次、共20場比賽，分別在斗六、嘉義市、台南市及高市澄清湖棒球場進行。

中職 棒球

延伸閱讀

中職／新球不見蔡其昌簽名 15年來頭一遭

中職／針對象迷「背叛」一說 壯壯28日晚直播回應

中職／新球季賽程進入第4版 味全龍隊比較辛苦

中職／第6隊候選企業3加1 蔡其昌：農曆年後密切溝通

相關新聞

日職／田中將大確定回歸樂天 推估年薪9億日圓史上最高

前洋基隊投手田中將大回巢，今日多家日本媒體報導，田中將大確定加盟日職樂天金鷲隊，8年來再次回到老東家的懷抱，再次披上18...

中職／新球不見蔡其昌簽名 15年來頭一遭

中華職棒新球到貨，不僅縫線看起來明顯較粗、較高，特別的是上面不見新任會長蔡其昌的名字，是15年來頭一遭，蔡其昌想起過去當...

個性造就表現 澎湖囝仔辛俊昇的崛起之路

高苑工商投手辛俊昇在青棒層級逐漸嶄露頭角，目前高二的他持續進步，被看好畢業後有機會旅外，這位澎湖囝仔有著拚上大聯盟的抱負，他的國中教練蔡良詮則以「個性造就他的表現」來為他下註解。 辛俊昇是國家隊

中職／新球季賽程進入第4版 味全龍隊比較辛苦

中華職棒32年球季3月13日開打，賽程目前還沒在喬，依規定，需在開打前1個月確定，農曆年前便可公告。

中職／比賽用球恢復係數下調 熱身賽稍可推敲本季趨勢

中職32年比賽用球恢復係數往下調整，去年「投低打高」的情況將有所不同，季前官辦熱身賽便可稍微推敲出今年的趨勢，預定2月2...

中職／針對象迷「背叛」一說 壯壯28日晚直播回應

樂天桃猿日前宣布找來壯壯擔任「猿風加油」女團長，引起球迷熱烈討論，由於她也是前中信兄弟啦啦隊團員，有部分兄弟球迷不領情，紛紛到壯壯的臉書和Instagram留言批評，壯壯決定今天將開直播說明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。