中職／比賽用球恢復係數下調 熱身賽稍可推敲本季趨勢

中職32年比賽用球恢復係數往下調整，去年「投低打高」的情況將有所不同，季前官辦熱身賽便可稍微推敲出今年的趨勢，預定2月26日開打。

今年中職比賽用球廠牌未變，恢復係數中間值下修到0.550，和去年最高值的0.574有段落差；依照非正式推算，飛行距離會減少10％左右。

為求公正，比賽用球也會在季中送檢，檢測項目除了恢復係數，另有外觀及縫線高度、長度、寬度等；中職過去幾乎都送6顆球受檢。

恢復係數降低帶來的影響，最明顯反應在投打表現，係數愈高、愈容易成為打者天堂，投手相對成為弱勢，只有挨打的份，近幾年都是如此，去年尤其明顯。

去年從官辦熱身賽開始，中職就是砲聲隆隆，平均每場比賽出現3.3支全壘打、平均打擊率高達3成27、每場比賽得分超過14分，皆為史上紀錄。

去年熱身賽的「試驗」，在上半季獲得實證，120場比賽、平均每戰出現2.73支全壘打，打者砲火驚人，聯盟在下半季改用下修恢復係數的比賽用球。

今年季前熱身賽，也會是觀察新比賽用球的時機點，正常情況下，投手群可以扳回面子，去年投打失衡的狀況，會獲得改善。

5隊在熱身賽各對戰兩次、共20場比賽，分別在斗六、嘉義市、台南市及高市澄清湖棒球場進行。