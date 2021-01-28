中職／新球不見蔡其昌簽名 15年來頭一遭

中華職棒新球到貨，不僅縫線看起來明顯較粗、較高，特別的是上面不見新任會長蔡其昌的名字，是15年來頭一遭，蔡其昌想起過去當球迷的心情，「也不喜歡撿到的棒球上面有印別人的簽名」，改以年分標註做為區別。

中職過去僅有2007年曾在比賽用球上標註年分，聯盟表示，在蔡其昌會長準備上任時，就建議聯盟新賽季所有聯盟賽事的比賽用球，將不再於球體上提字簽名，並加上西元年年分。

中職今年球季比賽用球希望與國際接軌，雖然依舊採「華櫻990」，品牌、型號相同，但做了兩處改變，一是用球恢復係數中間值下修為0.550，二是縫線高度從0.05英寸調高為0.07英寸，換算下來高了0.05公分

新球實際看起來，縫線確實明顯變粗、變寬，而且跟舊球摸起來也較高，投手投球、野手守備傳球上需要特別適應，中職近日也分發給五隊、各600顆新球，投、守練習沒問題，不過暫時不夠作為打擊練習使用。

另一項特別之處，是今年球上不再印有會長名稱，中職初期比賽用球僅標註廠牌、型號，自2006年趙守博接任會長開始，比照國外職棒，在球上面印上會長名稱。

蔡其昌過去當過球迷的心情，「也不喜歡撿到的棒球上面有印別人的簽名」，所以與聯盟同仁討論，決定2021年中職賽事全數比賽用球都將去除簽名提字，僅少量印製會長簽名，作為聯盟對外交流、貴賓互贈紀念品使用。