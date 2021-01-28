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中職／新球季賽程進入第4版 味全龍隊比較辛苦

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
新球季賽程已經修改到第4個版本，基本上原有4隊的變動不大，味全龍隊賽程比較辛苦。
新球季賽程已經修改到第4個版本，基本上原有4隊的變動不大，味全龍隊賽程比較辛苦。

中華職棒32年球季3月13日開打，賽程目前還沒在喬，依規定，需在開打前1個月確定，農曆年前便可公告。

新球季5隊參與，賽程組合調整相對複雜，單季要打300場比賽，單周則有12場賽事，甚至會有球隊要面對9天8戰的嚴苛考驗。

各隊今年都要打120場比賽（60場主場），到目前為止，已經修改到第4個版本，基本上原有4隊的變動不大，味全龍隊賽程比較辛苦。

龍隊以天母、斗六棒球場為主要主場，高雄澄清湖棒球也是選項之一，天母棒球場受限只能在周5、6、日舉行比賽，變數又會比較大。

中職今年球季開幕戰3月13日在台南棒球舉行，由去年總冠軍統一獅隊迎戰中信兄弟，14日獅隊在台南與味全龍隊交手，也是龍隊重返中職後的一軍首戰。

樂天桃猿隊在開幕周輪空，龍隊主場首戰預定3月26日於天母棒球場進行；依照原始版本，新球季單周會有兩組3連戰、1組2連戰及4場單一對戰賽事，組合變化更大。

棒球 中職 味全龍

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