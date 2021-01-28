中職／針對象迷「背叛」一說 壯壯28日晚直播回應

樂天桃猿日前宣布找來壯壯擔任「猿風加油」女團長，引起球迷熱烈討論，由於她也是前中信兄弟啦啦隊團員，有部分兄弟球迷不領情，紛紛到壯壯的臉書和Instagram留言批評，壯壯決定今天將開直播說明。

壯壯2013年-16年從兄弟象到中信兄弟時期橫跨兩時期，曾任啦啦隊passion sisters隊長，2017年至韓國出席世界棒球經典賽，為場邊啦啦隊「台灣隊長」，近年活躍於各大電視、網路節目並主持多樣活動，包括去年擔任爪TV中信兄弟主場賽事主播。

但因壯壯曾是兄弟象啦啦隊象Young女孩成員，之後也成為中信兄弟Passion Sisters一員，這回轉戰樂天桃猿，讓許多中信兄弟球迷都無法接受。對此壯壯晚間透過粉絲團向球迷喊話，「我懂這一定會難過的，沒關係，我願意聽每一個聲音、每一個想法。」

壯壯曾是前中信兄弟啦啦隊隊長，在象迷間有高人氣。 聯合報系資料照

有部分兄弟球迷到壯壯的粉專留言，「當初說一生都是兄弟 結果還是跑去我最討厭的桃猿，心情好複雜」、「終身象迷，永遠的隊長，然後跑去別隊工作！先退追，等你回來我再補追」、「自己從兄弟象隊長跑到樂天女團 #背叛象迷」。

壯壯本人則於昨天在臉書粉絲團上發文，「明天晚上直播跟你們聊聊，經過這幾天的新聞跟消息，一時間的訊息太多，相信大家都需要消化一下，我想～直接跟你們聊聊應該是最好的做法，明晚見。」