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日職／田中將大要回鍋日職 匿名前輩：沒那麼容易

聯合新聞網 / 綜合報導
日籍旅美好手田中將大至今仍無下家，許多消息指出他將回歸生涯的起點東北樂天金鷲，一名前輩表示從大聯盟回鍋日職其實沒想像中容易！ 歐新社
日籍旅美好手田中將大至今仍無下家，許多消息指出他將回歸生涯的起點東北樂天金鷲，一名前輩表示從大聯盟回鍋日職其實沒想像中容易！ 歐新社

日籍旅美好手田中將大至今仍無下家，許多消息指出他將回歸生涯的起點東北樂天金鷲，據日媒《Friday Digital》報導，一位匿名且待過日本及美國的球員表示，要從大聯盟轉戰日職可沒那麼容易。

這位球員表示，「要從大聯盟轉戰日本職棒不是那麼容易的事，首先，光比賽用球和投手丘就有差別，大聯盟的用球比日職還大，表面也比較滑，不牢牢握緊很難將控球壓低」、「大聯盟的投手丘也比日本要來得硬，因此得把腳步紮穩再投。」、「大聯盟和日職的差異很大，還包括投球時的振臂方式等，修正動作是必要的功課。」

「此外投球的休息間隔也不同，大聯盟投1休4，但日職一隊則有5到6人輪值，投完下次先發可能就是隔週了，調整方式必須有所變化，即便是像田中將大這樣在日職有實績的選手，也很難輕易地改變其形式和日本的身體管控法。」

「外界傳出樂天對田中開出1年短約，其目的就是還能保有回歸大聯盟的機會，如果未來要從習慣的日職生態再轉戰大聯盟模式，田中若真要加盟樂天，那必須要相當大的覺悟。」

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