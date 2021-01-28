日職／張奕穩穩來 歐力士隊春訓分在C組

日本職棒歐力士隊今天公布春訓分組名單，台灣投手張奕與多數洋將都被分配在C組，2月1日到14日先在大阪舞洲基地訓練，16日再移動至宮崎市的綜合運動公園會合。

張奕為服兵役，去年球季結束後短暫返台，12月30日就前往日本，開始備戰新球季，1月14日開始自主練習，期待打好基礎，以完全健康身體投入比賽。

去年球季張奕因春訓未注意休息、調配，導致未能趕上開季，今年球團也將他安排在C組，屬於還在調整中的選手，與復健組、育成選手跟來日較晚的外籍球員同組，共有23人，先在訓練基地調整後，再前往宮崎與B組會合。

A組32人則以經驗豐富球員為主，除了新加入的前阪神隊能見篤史、前軟銀隊田城飛翔外，沒有任何新人入列，春訓開始在清武綜合運動公園SOKKEN球場練習；B組34人則是在清武綜合運動公園的第二球場訓練。