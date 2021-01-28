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日職／不妙！田中將大若回歸、陽岱鋼對他完全沒轍
隨著洋基簽下克魯柏（Corey Kluber）、泰隆（Jameson Taillon）等先發投手後，也讓日籍強投田中將大重披條紋衫的機率幾乎為零，而根據日媒報導，日職老東家樂天已與田中多次接觸，有望將在本周簽約，而過去他在日本打球時，最有壓制力的對戰打者正是我國旅日好手陽岱鋼。
田中將大過去在2007-13年效力樂天7年，當時陽岱鋼在日本火腿，兩人同屬於太平洋聯盟，對戰經驗豐富卻也拿他完全沒轍，其中在2007、08、10、11年對田中連一支安打都敲不出，合計31打數無安打，並吞下16次三振。
直至2012年，陽岱鋼才從田中將大手中敲出安打，但整體來說還是被對方剋得死死，田中將大合計在日職對戰陽岱鋼71打數，只被敲7支安打，讓後者打擊率不到1成，對戰被打擊率僅0.099，狂飆30次三振，是日職所有對戰打者中最低。
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